المخابرات الصومالية: حركة الشباب تعتزم استهداف قادة الدولة

أعلن جهاز المخابرات الصومالي أن حركة الشباب تعمل لاستهداف رئيس البلاد محمد عبد الله فرماجو ورئيس وزرائه محمد حسين روبلي.

وجاء في بيان نشره جهاز المخابرات على حسابه في تويتر مساء أمس الاثنين أنه "أبلغنا المسؤولين الحكوميين الرئيسيين بمؤامرة تريد فيها مافيا الشباب استهداف الرئيس ورئيس الوزراء". وأشار البيان إلى أن القيادي الكبير في حركة الشباب محمد ماهر هو من يدير تنفيذ هذه العملية، من دون ذكر تفاصيل حول تلك العملية.

ونفذت حركة الشباب عدة تفجيرات في الأسابيع الماضية، كان آخرها التفجير الانتحاري الذي قتل النائبة في البرلمان السابق مرشحة الانتخابات البرلمانية الجارية آمنة محمد عبدي، إلى جانب نحو 50 آخرين، بينهم مدنيون وجنود.

ويخوض الصومال منذ سنوات حربا ضد حركة الشباب التي تأسست مطلع عام 2004، وأعلنت ارتباطها بتنظيم القاعدة، وتبنت عدة عمليات أودت بحياة المئات.