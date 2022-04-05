تحركات أمنية ومساءلة برلمانية.. شوكولاتة بالأفيون تثير جدلا بمصر

القاهرة- نوع من الشوكولاتة المستوردة بالسوق المصري أثار المخاوف والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب احتوائه على مواد مخدرة تصل نسبتها إلى 2.3%، مما استدعى تحرك وزارة الداخلية ومساءلة برلمانية، خاصة أنها ربما تسببت في فصل موظفين بتهمة تعاطي المخدرات.

وعبّر الرئيس السابق لجامعة القاهرة وأستاذ القانون الدستوري جابر نصار، عن المخاوف من تلك الشوكولاتة التي يدخل في تصنيعها نبات الخشخاش الذي تستخرج منه مادة الأفيون المخدرة.

ويعد نبات الخشخاش المصدر الذي تستخلص منه أنواع مختلفة من المخدرات مثل الأفيون والهيروين والمورفين، وتنتشر زراعته في تايلند وأفغانستان وإيران والمكسيك وكولومبيا.

وأرجع نصار، عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سبب إيجابية تحليل المخدرات لدى بعض الأشخاص، إلى تناولهم تلك الشوكولاتة المستوردة من الخارج.

وعمدت الحكومة المصرية مؤخرا إلى إجراء فحص دم للموظفين بشكل مفاجئ للكشف عن مدمني المخدرات، وذلك بعدما أقر مجلس النواب العام الماضي قانونا يقضي بفصل الموظفين الحكوميين ممن يثبت تعاطيهم للمخدرات.

وقال الرئيس السابق لجامعة القاهرة إنه منذ مدة ليست بالقصيرة تلقى شكاوى كثيرين منهم ممن يشغل مناصب ووظائف مهمة، حيث أثبت تحليل الدم تعاطيهم للمخدرات وبالتالي تعرضوا للفصل من الوظيفة، على الرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر.

وازاي شيكولاته فيها نسبة حشيش ومكتوب كده في مكوناتها عدت علي هيئة الواردات ووزارة الصحة ؟؟؟ دي المفروض تترفض من الفحص الظاهري حتي قبل ماتدخل معمل https://t.co/UZFgEzc73a — Riri (@Riri_egy) April 5, 2022

أزمة الطلاب العسكريين

المنشور الذي حذفه نصار على ما يبدو بعدما أثار جدلا، أثار رواجا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما تبعه رئيس جامعة القاهرة السابق بمداخلة هاتفية مع المذيع عمرو أديب، ليستطرد في شرح الأزمة.

وقال نصار إن الفترة الأخيرة شهدت وجود شكوى من العديد من المواطنين، خاصة من بعض طلاب الكليات العسكرية الذين يخضعون لتحليلات عشوائية وفجائية من قبل إدارة الكليات، "وأظهرت التحاليل إيجابية العينات للمخدرات رغم أنهم لا يدخنون حتى السجائر" حسب تأكيده.

وأكد أن نوع الشوكولاتة المستوردة يدخل في تكوينه 2.3% من مادة الخشخاش طبقا لما هو موضح على العلبة الخارجية لها، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول الأوروبية إلى جانب أميركا تبيح استخدام مواد مخدرة في صناعات غذائية مختلفة، عكس مصر التي تجرم مجرد حيازتها.

وعن سماح السلطات المصرية المختصة بدخول هذا النوع من الشوكولاتة، برر نصار قائلا "من الواضح أن الشركة المنتجة للشوكولاتة هي ماركة عالمية، ولديها مئات الإصدارات من النكهات المختلفة، ومن ضمنها مخدر الخشخاش".

سحب عينات

وبحسب وسائل إعلام محلية، شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملات لسحب عينات من بعض الشوكولاتة الموجودة بالمتاجر الكبرى، للوقوف على حقيقة وجود نسبة المخدرات بها.

وقالت وزارة الداخلية إن بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية، وتتم معالجتها قبل استخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة.

بدوره، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام الدين، أنه كلف الإدارة المعنية بسحب عينات من أحد أنواع الشوكولاتة التي تباع في كبرى السلاسل التجارية.

وقال في تصريحات صحفية، إن العينات التي سيتم سحبها ستخضع للفحص والتحليل من أجل اتخاذ قرار بشأن هذا المنتج، وتوضيح ما إذا كان يحتوي على الخشخاش من عدمه، فضلا عن تحديد الوضع القانوني بعد تحديد ما إذا كان مصنعا محليا أم مستوردا.

من جهتها، تقدمت عضوة مجلس النواب آمال عبد الحميد، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، واعتبرت في طلبها بيع هذا النوع من الشوكولاتة أمرا شديد الخطورة على صحة المواطنين يمكن أن يصل بهم إلى الإدمان، مطالبة وزارة التموين بتكثيف الرقابة على الأسواق والوقوف حول طبيعة المواد التي تُصنع منها المنتجات المستوردة.

#وزارة_الداخلية يشار إلي أن بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية ويتم معالجتها قبل إستخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدره وأنه سيتم سحب عينات من الشيكولاته المتداوله بالأسواق لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية . pic.twitter.com/sZBMwgUVoY — وزارة الداخلية (@moiegy) April 4, 2022

حملات ضد المخدرات

في عام 2019، بدأت الحكومة المصرية حملات إعلامية ضد الإدمان شارك فيها نجم كرة القدم، محمد صلاح، تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، كما شرعت في تحركات قانونية لفصل الموظف الذي يثبت إدمانه المواد المخدرة.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بدء تطبيق قانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن فصل موظف الجهاز الإداري للدولة حال ثبوت تعاطيه المخدرات.

وشمل القانون أيضا إنهاء خدمة الموظف الذي يمتنع عن إجراء تحليل المخدرات دون عذر مقبول، ويعاقب بالحبس والغرامة أي موظف يسمح للمدمن بشغل وظائف حكومية.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عمرو عثمان، خضوع 500 ألف موظف حكومي لفحوصات تعاطي المخدرات. وبحسب المسؤول الحكومي، انخفضت نسبة تعاطي المخدرات إلى 1.7% في عام 2021، بعدما كانت 8% في عام 2019.

ياخبر بيقولوا فيها مخدرات🙄

ده انا مخلصه علي نص انتاج الشوكولا الدارك في مصر منها وبحطها فالقهوة كمان وبقول مالها طعمها تحفه ليه كدة 😒👌😅😅😅 pic.twitter.com/d56I5aEJpY — iman elshamy (@imanelshamy1) April 4, 2022