تجميد أرصدة بمليارات الدولارات لقيادات عراقية في بنوك لبنان يشعل مواقع التواصل

لم تعلن بعد أي جهة عراقية عن تجميد أموال لها في البنوك اللبنانية، فيما لم يتضح بعد حجم الأموال العراقية المجمدة في لبنان.

تداول عراقيون عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن تجميد أرصدة مالية بمبالغ كبيرة تعود لقيادات عراقية، كانت مودعة في لبنان الذي أعلنت السلطات فيه إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي.

وكشف النائب في برلمان إقليم كردستان العراق علي حمه صالح عن تجميد ما يقرب من 650 مليون دولار من أموال الإقليم في لبنان، وقال عبر صفحته على فيسبوك "أرسلت في عام 2015 رسالة إلى رئيس حكومة كردستان وقلت فيها: بيع النفط عبر الباكستاني مرتضى الخاني أمر خطير، لم ينصتوا لي، وفي النتيجة تم تجميد ما يقرب من 650 مليون دولار في لبنان".

وأضاف أن "الأموال المجمدة خاصة بمرتضى، وهي إيرادات نفط الإقليم في حساب الشركة القبرصية".

٢٠١٥ نامەیەکیم بۆ سەرۆکی حکومەت نارد، وتم: فرۆشتنی نەوت لەلایەن مورتەزا لاخانی پاکستانیەوە مەترسیدارە، گوێیان نەگرت، ئەنجام نزیکەی٦٥٠ ملیۆن دۆلار لوبنان بلکۆکرا.. نامەکە👇🏻 Posted by Ali Hama Saleh Taha on Monday, 4 April 2022

ردود أفعال

وتباينت ردود فعل العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن الأنباء عن تجميد حسابات مسؤولين عراقيين في البنوك اللبنانية.

وقال باسل حسين رئيس مركز "كلواذا" للدراسات -عبر حسابه على تويتر- "بحسب مصادر فإن الأموال العراقية المودعة في لبنان تبلغ ما بين 16 إلى 18 مليار دولار معظمها ناجم عن عمليات فساد جرت في العراق". وأضاف حسين أن المصارف اللبنانية سهلت عمليات الإيداع والتحويل للعراقيين في السنوات الماضية، وكانت تمثل مركزا ماليا لشركات ومسؤولين وسياسيين عراقيين.

#مليارات

بحسب مصادر فإن الأموال العراقية المودعة في لبنان تبلغ مابين 16 إلى 18 مليار دولار معظمها ناجم عن عمليات فساد جرت في العراق، إذ سهلت المصارف اللبنانية عمليات الإيداع والتحويل للعراقيين في السنوات الماضية، وكانت تمثل مركزاً مالياً لشركات ومسؤولين وسياسيين عراقيين. — Basil Hussein | باسل حسين (@Drbasil14) April 5, 2022

وعلقت المدونة سلسبيل الحديثي، عبر حسابها على تويتر، قائلة "ذهبت مليارات الدولارات إلى التجميد في لبنان بعد إعلان إفلاس الدولة، وطبعا لن يسأل أحد عن كيفية وصول تلك الأموال إلى حسابات سياسيين وقيادات ومتنفذين في العراق إلى مصارف لبنان".

ذهبت مليارات الدولارات إلى التجميد في لبنان بعد إعلان إفلاس البلاد، وطبعا لن يسأل أحد عن كيفية وصول تلك الأموال إلى حسابات سياسيين وقيادات فصائل وغيرهم من المتنفذين في العراق إلى مصارف لبنان.

عموما.. تعيشون وتاكلون غيرها

ومال الماي للماي وماي اللبن للبن. — Salsabeel_Alhadithy (@2s9l3) April 4, 2022

وكتبت المدونة ريام رضا، على حسابها في تويتر، أن "إفلاس لبنان الرسمي يعني مصادرة أي أموال موجودة بالبنوك، ويعني أن مليارات زعماء الفصائل التي حولوها إلى بنوك لبنان في وقت سابق قد ضاعت، والآن يتوجب عليهم أن يعوضوها مرة أخرى من أموال الشعب العراقي".

افلاس لبنان الرسمي يعني مصادرة اي اموال موجودة بالبنوك ..يعني مليارات زعماء ميليشيات العراق الي حولوها الى بنوك لبنان في وقت سابق اصبحت (هباءً منثورا) اي بحكم الضاعت عليهم, والان يتوجب عليهم ان يعوضوها مرة أخرى من أموال الشعب العراقي pic.twitter.com/5KbriGtmW9 — Rayam Ridha (@RayamRidha) April 4, 2022

فيما علق الصحفي والباحث عدنان أبو زيد، عبر حسابه على تويتر، قائلا "جلطات دماغية وقلبية تنتاب مسؤولين عراقيين أودعوا ملياراتهم في بنوك لبنان التي أعلنت إفلاسها تماما".

جلطات دماغية وقلبية تنتاب مسؤولين عراقيين اودعوا ملياراتهم في بنوك دولة لبنان التي اعلنت افلاسها تماما pic.twitter.com/Ia0YQKp5Nb — عدنان أبوزيد (@adnanabuzeed) April 4, 2022

وكتب الناشط ياسر الجبوري تغريدة على تويتر منتقدا حكومة إقليم كردستان العراق، وقال إن موظفيها بلا رواتب وأموالها مجمدة في مصارف لبنانية.

صفحة من تقرير شركة (ديلويت) بشأن تدقيق الحسابات للقطاع النفطي في الإقليم يذكر وجود ٢٩٤ مليون دولار امريكي + ٣١٠ مليون يورو مجمدة في مصارف #لبنان، هذه المبالغ من مبيعات النفط للربع الاول من سنة ٢٠٢١ فقط..

تخيل عزيزي المواطن مبالغ باقي السنوات ورغم كل هذا سلطة الإقليم ما تعطي رواتب pic.twitter.com/1TFLgUhZci — Yasser Eljuboori (@YasserEljuboori) April 4, 2022

يأتي ذلك في وقت لم تعلن فيه أي جهة عراقية بعد عن تجميد أموال لها في البنوك اللبنانية، فيما لم يتضح يعد حجم الأموال العراقية المجمدة في لبنان.