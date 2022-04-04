لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أوكراني قوله إنه تم العثور على 57 جثة في مقبرة جماعية في بوتشا قرب العاصمة كييف.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد نشرت صورا قالت إنها في بلدة بوتشا، تُظهر جثثا متناثرة في الشوارع. واتهمت وزارة الدفاع الأوكرانية القوات الروسية التي كانت تسيطر على بوتشا بتنفيذ إعدامات وارتكاب مذبحة في صفوف السكان.

وشبهت الوزارة الوضع في بوتشا بما جرى في "سربرينيتسا" البوسنية التي قتل فيها الآلاف خلال الحرب في منتصف التسعينيات.

في التطورات الميدانية، أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، إسقاط مقاتلتين روسيتين من طراز سوخوي-34، وسوخوي-35، إضافة لصاروخين من نوع كروز وطائرة مروحية وإصابة طائرة للمراقبة الجوية خلال الساعات الـ24 الماضية.

سياسيا، نقلت وكالة "تاس" الروسية عن ياروسلاف كاغزينسكي نائب رئيس الوزراء البولندي اقتراحه إرسال بعثة مسلحة لحفظ السلام تابعة لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى أوكرانيا.

وبشأن المفاوضات الروسية الأوكرانية، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في برنامج على القناة الروسية الحكومية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد التوصل لاتفاق واضح ومحدد ومكتوب بين الجانبين.

وأكد بيسكوف أن المستوردين الأوروبيين للغاز الروسي يمكنهم الاستمرار في دفع عائداته باليورو، لكنه استدرك بأنه سيتوجب عليهم أيضا فتح حسابات بالروبل في روسيا لتحويل العائدات بالروبل إلى غاز بروم.

وقال بيسكوف إن روسيا لا ترغب في تعقيد حياة الأوروبيين ولكن على المشترين التقيد بالقواعد الجديدة.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ40 من هذه الحرب:

منذ 17 دقيقة

وزير الخارجية الروسي:

بريطانيا مطالبة بالوفاء بالتزاماتها كعضو في مجلس الأمن الدولي.

بريطانيا ترفض عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن بوتشا، وروسيا ستطالب بعقدها من جديد.

أوكرانيا ورعاتها الغربيون ينشرون مقاطع مزيفة من بوتشا على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

منذ ساعة

وزارة الدفاع الأوكرانية:

تصدينا للموجة الأولى من غزو روسيا، لكن قد تكون هناك هجمات أخرى، ونستعد لكل السيناريوهات.

تم تحرير منطقة كييف بعد 39 يوما من صدنا تدخلا روسيا واسع النطاق.

أسقطنا 147 طائرة و134 مروحية روسية منذ بدء الحرب.

مقتل 18 ألفا و300 من القوات الروسية منذ بدء الحرب.

روسيا تسعى للاستيلاء على خاركيف وماريوبول وأوديسا رغم الانسحاب من كييف وتشيرنيهيف.

منذ 3 ساعات

حرس الحدود البولندي يعلن دخول 2.481 مليون لاجئ أوكراني إلى البلاد منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، ومكتب المدعي العام الأوكراني يعلن مقتل 161 طفلا منذ بدء "العدوان الروسي".

الرئيس الفرنسي: نحتاج لعقوبات جديدة تشمل الفحم والوقود لتُستخدم ورقة ضغط في المباحثات، وهناك أدلة واضحة على وجود جرائم حرب بأوكرانيا، ويبدو أن الجيش الروسي مسؤول عنها.

منذ 8 ساعات

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على تويتر:

ندين بشدة الفظائع الواضحة التي ارتكبتها القوات الروسية في بلدة بوتشا وفي عموم أوكرانيا

نواصل المساءلة عبر كل أداة متاحة ونوثق ونتبادل المعلومات لمحاسبة المسؤولين عن الخروقات

منذ 13 ساعة

قيادة القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا مقاتلتين روسيتين سوخوي-34 وسوخوي-35 ومروحية وطائرة مراقبة وصاروخين من نوع كروز.

منذ 13 ساعة

المتحدثة باسم الخارجية الروسية:

أحمل المتطرفين الأوكرانيين مسؤولية الجريمة التي وقعت بحق المدنيين بمدينة بوتشا، طلبنا عقد جلسة لمجلس الأمن يوم الاثنين بشأن استفزاز العسكريين والمتطرفين الأوكرانيين ببوتشا.

منذ 13 ساعة

الدفاع البريطانية:

ماريوبول تتعرض لقصف روسي عشوائي شديد والقوات الأوكرانية تقاوم بضراوة، ماريوبول هدف رئيسي للغزو الروسي لأنها تؤمن ممرا بريا من روسيا إلى شبه جزيرة القرم.

منذ 14 ساعة

الدفاع البريطانية: اندلاع معارك عنيفة في ماريوبول خلال محاولة القوات الروسية احتلال كامل المدينة.