اليمن.. دعوات لاستثمار الهدنة للتوصل إلى تسوية سياسية في مشاورات الرياض

اجتمع رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك اليوم الاثنين مع لجان الأطراف المشاركة في الحوار اليمني-اليمني الذي تستضيفه الرياض تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.

وتُركز المشاورات على التحديات التي جرى تشخيصها خلال اللقاءات السابقة.





بارقة أمل

وكان رئيس الحكومة اليمنية بحث مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آخر مستجدات المشاورات اليمينة-اليمينة.

وتمنى نائب وزير الدفاع السعودي أن تسهم الهدنة، مع الجهود السياسية، في التوصل إلى تسوية سياسية عبر المشاورات اليمنية-اليمنية المنعقدة برعاية مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة اليمنية أن المشاورات تعطي بارقة أمل للشعب اليمني، ودفعة كبيرة لجهود حكومته في تحقيق الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تعول على دعم المملكة، والمانحين في مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي، في توفير الاحتياجات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وفي مقابلة خاصة مع الجزيرة، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ إن الهدنة مهمة، ولكنها خطوة أولى يجب أن تقترن بالالتزام ببقية البنود.

وأضاف أن وقف إطلاق النار سيعزز المشاورات التي تجري في الرياض؛ كما أكد المبعوث الأممي أن اليمنيين فقط هم أصحاب القرار بشأن مستقبلهم.

وفي طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن بلاده ترحب بقرار وقف إطلاق النار في اليمن؛ ودعا لاستكمال هذا المسار بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين.





بيان مجلس الأمن

ومن جهته دعا مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جميع الأطراف المعنية بالصراع في اليمن إلى "اغتنام فرصة الهدنة والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإحراز تقدم نحو وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية تضم الجميع".

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بالإجماع ورحب فيه بالهدنة وأكد على الفرصة التي تتيحها "لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين وتحسين الاستقرار الإقليمي".

ودعا بيان المجلس جميع الأطراف إلى "اغتنام الفرصة التي توفرها الهدنة والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإحراز تقدم نحو وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية تضم الجميع".

وأعرب أعضاء المجلس عن الدعم الكامل للمشاورات السياسية التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وأكدوا على الضرورة الملحة لعملية شاملة بقيادة وملكية يمنية، تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما عبروا عن "القلق العميق" إزاء الأزمة الإنسانية في اليمن، وشددوا على الحاجة الملحة لتمويل الاستجابة الإنسانية".

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران، والتي تسيطر على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.