ليبيا.. اغتيال قيادي بقوات حفتر في بنغازي

اغتال مسلحون مجهولون أمس الأحد شعيب بومدين القيادي في قوات الشرق الليبي التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وذلك وسط مدينة بنغازي (شرقي ليبيا).

ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول -فضل عدم ذكر اسمه- قوله إن مسلحين على متن سيارة رباعية الدفع ترجلوا من سيارتهم وفتحوا نيران بنادقهم الآلية على النقيب شعيب بومدين في منطقة فينيسيا، وهي أكبر شارع تجاري بمدينة بنغازي، مما أدى لمقتله.

وأشار المسؤول إلى أنه تم فتح تحقيق فوري في الواقعة، وجارٍ تفريغ محتوى كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال التجارية في موقع الجريمة، دون أن يضيف تفاصيل أخرى.

وبومدين كان يعمل ضابطا في البحث الجنائي (تابع للشرطة)، قبل أن ينضم إلى قوات الشرق التي يقودها حفتر، وترأس فيها إحدى الوحدات العسكرية التابعة للواء مجحفل طارق بن زياد الذي يعد القوة الأكبر والأكثر تجهيزا بقيادة صدام خليفة حفتر، وفق ما أوردت الوكالة ذاتها.

ويأتي اغتيال بومدين عقب عام من اغتيال النقيب محمود الورفلي قائد الكتيبة 50 صاعقة التابعة لقوات شرق ليبيا في 24 مارس/آذار 2021، وقبلها شهدت بنغازي حوادث اغتيال شبه يومية طالت عناصر في الشرطة والجيش وصحفيين وأنصارا لنظام معمر القذافي.