خلال عودتهم من المدرسة.. مقتل 4 أطفال بقصف للنظام السوري على ريف إدلب

أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بمقتل 4 أطفال وإصابة آخرين في قصف مدفعي لقوات نظام الرئيس بشار الأسد استهدف بلدة معارة النعسان شرقي محافظة إدلب (شمال غرب).

كما ذكر المراسل أن مقاتلات روسية شنت غارات على جبل الزاوية جنوبي إدلب، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو.

من جهته أفاد الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" على صفحته في فيسبوك، بأن الأطفال الأربعة قتلوا بقصف لقوات النظام وروسيا استهدفهم أثناء عودتهم من المدرسة في بلدة معارة النعسان، وأوضح أن فرقه انتشلت جثامين الضحايا وسلمتها لذويهم ليتم دفنهم في البلدة.

وتتعرض مناطق تحت سيطرة المعارضة في إدلب ومحيطها لقصف متكرر من قوات النظام، ترد عليه الفصائل أحيانا باستهداف مواقع لتلك القوات في مناطق محاذية.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات آستانا المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/آذار 2020.