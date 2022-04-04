أوكرانيا تتوقع هجوما روسيا على لوغانسك وتقديرات أميركية بانسحاب ثلثي قوات موسكو من محيط كييف

أفادت سلطات لوغانسك الأوكرانية أن القوات الروسية تستعد لشن هجوم على المنطقة، بعد حشد مقاتلين وآليات، فيما أفادت مصادر أميركية أن روسيا سحبت حوالي ثلثي قواتها من محيط كييف.

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير اليوم الاثنين إن روسيا سحبت حوالي ثلثي قواتها من محيط كييف، مع نشر الكثير منها في بيلاروسيا.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن من المرجح إعادة توجيه القوات صوب شرق أوكرانيا، لكن لم يتم تأكيد ذلك بعد.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان الاثنين إن روسيا "تقوم بإعادة تموضع لقواتها بهدف تركيز هجومها على شرق أوكرانيا ومناطق في جنوبها".

ورأى أن "روسيا حاولت إخضاع أوكرانيا بكاملها وأخفقت"، وأنها الآن "ستحاول السيطرة على أجزاء معينة من البلاد"، مشيرا إلى أن هذه المرحلة الجديدة من الهجوم الروسي "قد تستمر أشهرا أو أكثر".

أما وزير الدفاع الأوكراني، فقال إن قوات بلاده صدت الموجة الأولى من الغزو الروسي، وهي مستعدة لأي هجمات روسية أخرى محتملة، وأن القوات الروسية تنسحب من منطقتي تشيرنيهيف وسومي لإعادة ترتيب صفوفها.

كما قال وزير الدفاع الأوكراني إن القوات الروسية تسعى للاستيلاء على خاركيف وماريوبول وأوديسا، رغم الانسحاب من كييف وتشيرنيهيف.

وقال فاديم بويتشينكو رئيس بلدية ماريوبول إن الجانب الروسي قصف المدينة بمختلف أنواع الأسلحة، وإن نحو 40% من ماريوبول بات مدمرا بالكامل، وإن القصف الروسي مستمر ولم يتوقف.

واتهم بويتشينكو -في مؤتمر صحفي عبر الفيديو- القوات الروسية بتنفيذ عمليات تهجير قسري لسكان المدينة باتجاه مناطق في العمق الروسي، كما قال إن الممرات الآمنة باتجاه زاباروجيا تعمل بصعوبة.





تقدم بالمعارك

كما قتل نحو 10 مدنيين وأصيب 46 على الأقل في عمليات قصف استهدفت ميكولايف جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلنه رئيس بلدية المدينة أولكسندر سينكيفيتش.

وأوضح سينكيفيتش في رسالة بالفيديو أن الضربة الأولى التي نفذها الجيش الروسي عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش أسفرت "عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين من بينهم اثنان في حال خطرة"، قبل أن تليها ضربة أخرى قتل فيها "9 أشخاص وأصيب 41 آخرون"، مشيرا إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات دونيتسك تتقدم في المعارك، وسيطرت على منطقة نوفوباخموتوفكا، وأنها تحاصر منطقة نوفوتوشكوفسكويه من الجهتين الجنوبية والشرقية.

كما قالت وزارة الدفاع الروسية إن 3 مروحيات أوكرانية دُمرت في قصف لمطار بالوفنويه، بضواحي ميكولايف.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن قوات بلاده دمرت مقر قيادة لواء المدرعات الـ24 في الجيش الأوكراني ومستودعات سلاح قرب مدينة ليسيتشانسك.