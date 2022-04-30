مقتل حارس أمن إسرائيلي في إطلاق نار بمستوطنة أرييل بالضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي وأجهزة الإسعاف الإسرائيلية أن حارسًا كان متمركزًا عند مدخل مستوطنة أرييل بالضفة الغربية المحتلة قُتل برصاص مهاجمَين فرّا بسيارة.

وذكرت قناة "كان" الرسمية، أن حارس الأمن قُتل برصاص مجهولَين عند مدخل المستوطنة وأن هناك اشتباها بوجود خلفية قومية للعملية.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن مشتبها فيهما كانا يستقلان سيارة إلى مدخل مدينة أرييل، أطلقا النار على حارس الأمن في نقطة الحراسة ومن ثم لاذا بالفرار.

وأضاف البيان "بدأت قوات جيش الدفاع والشاباك بملاحقة المشتبه فيهما، إلى جانب تفعيل جهود استخبارية واسعة وإغلاق طرقات في المنطقة".

ولم يؤكد أو ينفِ الجيش الإسرائيلي مقتل حارس الأمن.

ومؤخرا، شن فلسطينيون هجمات على إسرائيل، أسفرت عن مقتل 13 شخصا، كان آخرها في 7 أبريل/نيسان الجاري، حيث أطلق فلسطيني النار في مدينة تل أبيب ما أسفر عن مقتل إسرائيليَينِ، وإصابة 9 آخرين قبل أن يستشهد بعد الحادث بساعات.