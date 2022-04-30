لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

قال المتحدث باسم الإدارة العسكرية الإقليمية لأوديسا (جنوبي أوكرانيا) إن ضربات صاروخية روسية دمرت اليوم السبت مطار مدينة أوديسا الواقعة على البحر الأسود، في وقت صرحت فيه القوات الأوكرانية المحاصرة داخل مجمع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول بأن 20 مدنيا ضمنهم نساء وأطفال خرجوا من المجمع، على أن يتجهوا إلى مدينة زاباروجيا الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة "إنترفاكس" (Interfax) الأوكرانية عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله إن هناك احتمالا كبيرا لتوقف المفاوضات مع موسكو بسبب ما سماه "الغضب العام" بشأن الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية، في حين تتركز المعارك بالمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، حيث يسعى الجيش الروسي لإحكام السيطرة على مزيد من المناطق في مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك.

ميدانيا، أفاد مراسل الجزيرة في أوكرانيا باستمرار تركز المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، في ظل محاولات مستمرة للجيش الروسي لإحكام السيطرة على مزيد من المناطق في مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ66 من هذه الحرب:

منذ 10 ساعات

الرئيس الأوكراني: ما فعلته روسيا في ماريوبول لن يمر دون حساب، ونتوقع قرارا بشأن قيود على النفط الروسي في المستقبل القريب.

منذ 12 ساعة

الجيش الأوكراني: قواتنا صدت 9 هجمات روسية، ودمرت 39 وحدة من المعدات البرية، وأسقطت 6 طائرات في المناطق الشرقية أمس الجمعة.

منذ 12 ساعة

وكالة نوفوستي الروسية: انفصاليو لوغانسك يسيطرون على المنطقة الصناعية في روبيجني شرقي أوكرانيا.

منذ 12 ساعة

نائب قائد فوج آزوف: إجلاء 20 مدنيا محاصرا، بينهم نساء وأطفال، من مجمع آزوفستال في ماريوبول.

آمر لواء آزوف الذي يقاتل في مصنع آزوفستال لليوم ال ٦٥ يدعو قادة تركيا للتدخل من أجل فك حصار المصنع https://t.co/e2rwxjvjiN — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) April 30, 2022

منذ 13 ساعة

وكالة الأنباء الفرنسية عن وزارة الدفاع السويدية: طائرة استطلاع روسية تنتهك المجال الجوي السويدي.

منذ 13 ساعة

مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت: انقطاع شبه كامل لخدمات الإنترنت في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

منذ 14 ساعة

سلطات أوديسا: الهجوم الروسي على مطار أوديسا انطلق من شبه جزيرة القرم بمنظومة صواريخ "باستيون" (Bastion).

منذ 14 ساعة

وزارة الدفاع الروسية:

دفاعاتنا الجوية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25" (Su-25) في خيرسون.

دمرنا 17 منشأة عسكرية أوكرانية خلال اليوم السبت.

منذ 15 ساعة

المتحدث باسم الإدارة العسكرية لأوديسا للجزيرة:

صواريخ روسية دمرت جزءا كبيرا من مطار أوديسا.

كنا نتوقع استهداف أوديسا وتمكنا من صد هجمات ومحاولات إنزال روسي.

بعد إغراقنا للطراد الروسي "موسكفا"، لم يعد هناك أي خطر إنزال على أوديسا.

#الدفاع_الروسية تقول استخدام مطار #اوديسا في نقل الاسلحة بات مستحيلاً بعد الضربات الروسية على مدرجه وإخراجه عن الخدمة . pic.twitter.com/51GVKRry5e — خالد اسكيف (@khalediskef) April 30, 2022

منذ 15 ساعة

هيئة الأركان الأوكرانية:

قواتنا استعادت السيطرة على 3 بلدات في منطقة خاركيف (شرق).

ما زالت صواريخ إسكندر الروسية وبعض وحدات الطيران الروسية منتشرة في بيلاروسيا.

منذ 15 ساعة

إيرينا فيريشتشتوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: تسلمنا 7 جنود و7 مدنيين ضمن صفقة تبادل أسرى مع روسيا جرت اليوم السبت.

منذ 15 ساعة

الجيش الأوكراني: صاروخ روسي يدمر مدرج طائرات بمطار في أوديسا بصورة تجعله غير صالح للاستخدام.

منذ 17 ساعة

رويترز عن حاكم منطقة كورسك الروسية: قصف يستهدف نقطة تفتيش قرب الحدود من اتجاه أوكرانيا.

منذ 17 ساعة

الرئيس الفرنسي: دعمنا العسكري والإنساني لأوكرانيا متواصل، وسنرسل أكثر من 615 طنا من المساعدات الإنسانية.

منذ 18 ساعة

وزارة الدفاع الأوكرانية:

العدو يواصل عمليات التعبئة لقواته لشن هجمات جديدة.

روسيا لا تسمح بوصول المساعدات إلى ماريوبول وتواصل قصف المدينة ومصنع آزوفستال فيها.

منذ 18 ساعة

وكالة الأنباء الألمانية: وزارة الداخلية الألمانية تسجل وصول 392 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا منذ بدء الحرب في 25 فبراير/شباط الماضي.

منذ 18 ساعة

"بلومبيرغ" (Bloomberg) عن مصادر مطلعة:

الاتحاد الأوروبي سيقترح حظرا على نفط روسيا نهاية العام مع فرض قيود تدريجية على الواردات.

الاتحاد الأوروبي سيدفع من أجل عزل المزيد من مصارف روسيا وبيلاروسيا عن نظام "سويفت" (SWIFT).

القرار بشأن العقوبات الجديدة يمكن أن يتخذ مع حلول الأسبوع المقبل.

منذ 18 ساعة

الخارجية الروسية:

واشنطن تتجاهل طلباتنا بتقديم معلومات عن النشاط البيولوجي العسكري خارج حدود الولايات المتحدة.

التهديدات البيولوجية عابرة للحدود وهذا يخلق مخاطر أمنية كبيرة لروسيا والمناطق المجاورة.

تراكم الأنشطة البيولوجية من واشنطن يثير أسئلة بشأن تنفيذها اتفاقية حظر المواد البيولوجية.

منذ 19 ساعة

وكالة الطاقة النووية الأوكرانية: استعادة إمدادات الغاز في 111 بلدة في منطقة كييف.

منذ 19 ساعة

الرئاسة الفرنسية: ماكرون يعد زيلينسكي خلال اتصال هاتفي بتعزيز الدعم العسكري والإنساني لأوكرانيا.

منذ 19 ساعة

رئيس شرطة كييف: العثور على 3 جثث لرجال تعرضوا للتعذيب وإطلاق النار من قبل الجنود الروس بمقاطعة بوشانسكي.

منذ 19 ساعة

سلطات دونيتسك الأوكرانية: إصابة 7 أشخاص من بينهم 3 أطفال في قصف روسي لحي سكني في دونيتسك.

منذ 20 ساعة

تاس عن الخارجية الروسية: الغرب اختار إستراتيجية شن حروب بالوكالة ضد روسيا وهذا الخط محفوف بالعواقب الخطيرة.

منذ 20 ساعة

الرئيس الأوكراني: التحقيق جار في الجرائم التي ارتكبها الجيش الروسي بحق شعبنا، ويجب تقديم كل مجرم روسي للعدالة وتحميله المسؤولية.

منذ 21 ساعة

عمدة ماريوبول:

الجيش الروسي قتل أكثر من 20 ألف مدني من ماريوبول خلال شهرين ورحّل أكثر من 40 ألف شخص قسرا.

الجيش الروسي يدمر المدينة وسكانها في أسوأ عمليات الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث.





منذ 21 ساعة

رئيس مكتب زيلينسكي:

أعددنا خطة لحلفائنا تنص على فرض عقوبات على شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية.

الروس يحاولون باستمرار استخدام الابتزاز النووي، ويجب أن يكون الرد على ذلك قويا.

منذ 22 ساعة

مستشار زيلينسكي: الخارجية الروسية أعلنت هدفا جديدا لعمليتها المدمرة في أوكرانيا وهو تحرير العالم من الغرب.

منذ 22 ساعة

الطوارئ الأوكرانية: إصابة مدني وتضرر مبان إثر قصف روسي مساء أمس الجمعة على أحياء سكنية ومستشفيات في خاركيف.

منذ 23 ساعة

"أسوشيتد برس" (Associated Press) عن مسؤول دفاعي أميركي رفيع: الغزو الروسي لأوكرانيا يسير أبطأ بكثير مما كان مخططا له.

منذ 23 ساعة

وزارة الدفاع الروسية:

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 18 مسيرة أوكرانية مساء أمس الجمعة.

تدمير 4 مستودعات للذخائر ومستودع للوقود بصواريخ عالية الدقة مساء أمس.





منذ 23 ساعة

الخارجية الأوكرانية: ندعو الحكومة الهولندية للمطالبة برحيل سفينة تحمل نفطا روسيا دخلت إلى ميناء أمستردام.

منذ 23 ساعة

وزارة الدفاع الأوكرانية: مقتل أكثر من 23 ألف جندي روسي منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

منذ 23 ساعة

إنترفاكس: وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها استهدفت 389 منشأة عسكرية في أوكرانيا مساء أمس الجمعة، ودمرت 35 مركزا للتحكم، و15 مستودعا للأسلحة في أوكرانيا.

منذ 24 ساعة

رئيس مجلس الدوما: قرار وقف إمدادات الغاز عن الدول الرافضة للدفع بالروبل كان صائبا، وكان من الضروري اتخاذ مثل هذه الخطوات بحق الدول غير الصديقة.

منذ 24 ساعة

وكالة الأنباء الروسية: القصف على إقليم بريانسك الروسي استهدف محطة للنفط.

منذ 24 ساعة

حاكم مقاطعة بريانسك الروسية: قذيفتان جويتان أصابتا قرية في منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا من دون وقوع إصابات.





30 أبريل 2022 - 09:58 (بتوقيت مكة المكرمة)

وكالة ريا: طيران الدفاع الروسي يمنع طائرة أوكرانية من دخول منطقة بريانسك.

30 أبريل 2022 - 09:46 (بتوقيت مكة المكرمة)

إدارة لوغانسك الأوكرانية: القوات الروسية دمرت مدرستين و20 منزلا في بلدات عدة بلوغانسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

30 أبريل 2022 - 09:27 (بتوقيت مكة المكرمة)

نائب وزير الزراعة الأوكراني: روسيا استولت على 1.5 مليون طن من الحبوب في الأماكن التي تسيطر عليها في أوكرانيا.

30 أبريل 2022 - 08:40 (بتوقيت مكة المكرمة)

وزارة الدفاع الأوكرانية:

تدمير 11 دبابة و7 منظومات مدفعية و27 عربة مصفحة و14 سيارة معادية.

وحدات الدفاع الجوي أسقطت 7 طائرات مسيّرة في سماء دونباس.

30 أبريل 2022 - 08:26 (بتوقيت مكة المكرمة)

وكالة "شينخوا" الصينية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: