دول عربية تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

تعذرت رؤية هلال شهر شوال في غالبية الدول العربية والإسلامية مساء اليوم السبت وبذلك يكون يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان وبعد غد الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

فقد أعلنت كل من قطر والسعودية والكويت والإمارات ومصر والعراق واليمن والبحرين ولبنان وفلسطين وسوريا والصومال وليبيا وتونس، أن غدا الأحد هو المكمل لشهر رمضان وأن بعد غد الاثنين الموافق للثاني من مايو/أيار هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

أما بالنسبة للدول التي بدأت شهر رمضان في الثالث من الشهر الجاري ومنها سلطنة عمان والأردن والمغرب وإندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وغانا فستتحرى الهلال يوم غد الأحد الموافق التاسع والعشرين من رمضان فيها.

أما المحكمة العليا في أفغانستان فقد أعلنت الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.