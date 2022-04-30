تشير بيانات "مركز الميزان لحقوق الإنسان" إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الحالي 98 انتهاكًا بحق الصيادين في عرض البحر، اعتقلت خلالها 23 صيادًا من بينهم 6 أطفال، وأصابت 9 صيادين من بينهم 3 أطفال، واستولت على 7 مراكب صيد.

غزة- عاش الصياد الفلسطيني محمد أبو غانم ساعات من الرعب عاريًا ملقى فوق سطح زورق حربي إسرائيلي في عرض البحر، قبالة شواطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

بدأت فصول حكاية الرعب عند الساعة الثانية من فجر الأحد الماضي، عندما كان محمد مع زميلين آخرين يمارسون مهنة صيد الأسماك، على متن مركب صغير "حسكة"، قرب الحدود الفلسطينية المصرية، جنوب القطاع.

ويقول أبو غانم (24 عامًا)، للجزيرة نت، "كنا في المنطقة المحددة للصيد، على بعد نحو 3 كيلومترات من الحدود مع مصر، عندما حاصرتنا زوارق إسرائيلية، وفتحت علينا نيران أسلحتها من دون مقدمات".

إرهاب بحري

أصيب محمد بعيار ناري في يده اليمنى وكسر في أحد أصابعه، في حين أصيب زميله جبر بكر برصاصة في ساقه، ويقول "حاصرتنا 3 زوارق إسرائيلية، وسط صراخ من جنود الاحتلال، وحديث باللغة العبرية، أغلبه غير مفهوم لنا".

وأجبر جنود الاحتلال محمد وزميليه على القفز في مياه البحر، والسباحة نحو أحد الزوارق، ونزعوا عنهم ملابسهم، وألقوهم عراة فوق سطح الزورق حتى السابعة صباحًا، تلفح أجسادهم رياح الليل الشديدة البرودة، حسب رواية أبو غانم.

وبعدما أغرقوا معدّات الصيد، والسمك، اقتادوا المركب مع الصيادين الثلاثة إلى ميناء أسدود، داخل فلسطين المحتلة 1948، ويقول أبو غانم "بعد احتجازنا ساعات في غرفة داخل الميناء، اقتادونا إلى معبر بيت حانون (إيرز)، وأخضعونا للتحقيق بتهمة اجتياز المنطقة المسموحة للصيد، ومحاولة التهريب".

كانت فترة التحقيق مرعبة، حسب وصف أبو غانم، قبل أن تقرر سلطات الاحتلال إطلاق سراحهم مساء اليوم التالي، من دون مركبهم الذي بقي محتجزًا كما عشرات المراكب الأخرى وكذلك معداتهم.

وقال "رغم أنهم تأكدوا من زيف ادّعاءاتهم، وأننا مجرد صيادين نسعى لجلب قوت أسرنا، فإنهم احتجزوا الحسكة التي تعتاش من ورائها 6 أسر مكونة من نحو 50 فردًا".

المنطقة المحرمة

تمنح اتفاقية أوسلو الصيادين في غزة الحق في ممارسة مهنة صيد الأسماك حتى عمق 20 ميلًا بحريًّا، إلا أن الاحتلال بدأ بالتلاعب بهذه المساحة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر/أيلول 2000.

وتستخدم قوات الاحتلال عوامات مائية يطلق عليها الصيادون اسم "فنطاس"، تزرعها على مسافات مختلفة داخل البحر، وتشكل ما يشبه حدودًا بخط نار وهمي، يدخل كل من يقترب منها دائرة الإصابة أو الاعتقال أو الموت.





والفنطاس حسب وصف أبو غانم عبارة عن "برج حديدي" بارتفاع نحو 3 أمتار، ويعلوه مصباح يصدر إضاءة بلون أحمر متقطع، ومزود بكاميرات مراقبة.

والخطير في هذه العوامات (الفناطيس) التي يرسم بها الاحتلال حدود "المنطقة المحرمة" أنها طيّارة ومتغيرة باستمرار، الأمر الذي يجعل الصياد في خطر دائم، ويقول أبو غانم "يحرم على الصيادين تجاوز هذه الفناطيس، أو مجرد الاقتراب منها حتى 300 متر".

وتجوب زواق حربية إسرائيلية البحر قبالة غزة على مدار الساعة لمراقبة هذه المنطقة، وتكثف في المدة الأخيرة من ملاحقتها لمراكب الصيادين وفتح نيران أسلحتها الرشاشة نحوهم.

وتشير بيانات "مركز الميزان لحقوق الإنسان" (منظمة غير حكومية) إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الحالي 98 انتهاكًا بحق الصيادين في عرض البحر، اعتقلت خلالها 23 صيادًا من بينهم 6 أطفال، وأصابت 9 صيادين من بينهم 3 أطفال، واستولت على 7 مراكب صيد.

حصار بحري

ووصف منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة زكريا بكر ما يتعرض له الصيادون بأنه "إرهاب حقيقي"، يبدأ بالحصار وحظر دخول المعدات الضرورية لمهنة الصيد، ولا يتوقف عند الملاحقة والاعتقال والمصادرة، وقد يصل إلى الموت.

وقال بكر -للجزيرة نت- إن الاحتلال حوّل بإجراءاته المعقدة بحر غزة إلى "كانتونات" منعزلة، تنبعث منها "رائحة الموت"، ويحيط بها الخطر من كل جانب.

وباستخدام العوامات (الفناطيس) تقسّم دولة الاحتلال البحر الممتد على نحو 40 كيلومترا عرضًا إلى منطقتين: تمتد الأولى من شمال قطاع غزة إلى مدينة غزة ويسمح فيها بالصيد حتى عمق 6 أميال بحرية، والثانية من مدينة غزة حتى الحدود الفلسطينية المصرية في مدينة رفح جنوبًا ويسمح فيها بالصيد حتى 12 ميلًا للمراكب الصغيرة "الحسكات" وحتى 15 ميلًا للمراكب الكبيرة "اللنشات"، وفقًا لشرح تفصيلي من بكر مستعينًا بخريطة يحتفظ بها على هاتفه المحمول.

وأكد بكر أن الصياد يخرج من بيته قاصدًا البحر بحثًا عن رزق أطفاله وهو لا يعلم إن كان سيعود لهم بالسمك أم "جثة هامدة"، فمهنة الصيد في غزة "محفوفة بالمخاطر، وحتى حياة الصياد نفسها ليست في مأمن".

وحدّد بكر 3 مطالب من أجل تحسين هذه المهنة في غزة، هي: توفير الحماية الدولية للصيادين، وتوحيد مساحة الصيد حسب الاتفاقات الموقعة ووقف حالة التلاعب الإسرائيلية المستمرة، والسماح بتوريد المعدات المرتبطة بمهنة الصيد التي تمنع إسرائيل إدخالها منذ عام 2006.

وتراجعت أعداد الصيادين في السنوات الماضية لأسباب مرتبطة بالاحتلال والحصار، وتحوّل كثيرون إلى العمل في مهن أخرى، وتشير تقديرات "جمعية التنمية الزراعية" إلى أن 3800 صياد يعملون حاليا في مهنة صيد الأسماك في غزة.

وإثر تجربة الإصابة والاعتقال، لا ينوي الصياد أبو غانم العودة مجددًا للعمل في البحر، ويقول إنه كان يدّخر المال ويعدّ نفسه للزواج، إلا أن كل شيء اختلف بعدما أصبح بلا عمل حاليًّا بعد مصادرة المركب.

وقال خالد الهبيل، الذي بدأ حياته صيادًا عام 1981، إن "الصيد في غزة أصبح لقمة عيش مغمسة بالدم".