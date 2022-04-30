السلطات المصرية تغلق تطبيق نبض بعد نشره خبرا مفبركا عن وفاة السيسي

أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات المصرية أغلقت، الجمعة، تطبيق نبض الإخباري بعد نشره أخبارا مفبركة عن وفاة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء هذا الإجراء بعد أن نقل تطبيق نبض خبرا منسوبا لقناتي "إكسترا نيوز" (eXtra news) و"سي بي سي" (CBC)، يفيد بوفاة الرئيس السيسي، وبادرت قناة إكسترا نيوز بنفي مسؤوليتها عن الخبر قائلة إنه مفبرك.

وبحسب بيان صادر عن القناتين، فإن أحد قراصنة الإنترنت استولى على حسابي القناتين ونشر أخبارا كاذبة منها وفاة الرئيس السيسي.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الجهات المختصة أغلقت تطبيق نبض بعد تمكن مجهولين من اختراقه وبث أخبار كاذبة.

وأشارت إلى أن "الأجهزة المعنية في مصر قامت بالتعامل مع الاختراق وستقوم باتخاذ اللازم حيال الواقعة".

يشار إلى أن نبض تطبيق إخباري مجاني يتجاوز عدد مستخدميه مليون شخص، ويقول القائمون عليه إنه يستقي المعلومات من أكثر من ألفي مصدر إخباري في الشرق الأوسط والعالم.