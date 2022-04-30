حرب أوكرانيا.. احتدام المعارك في خاركيف وروسيا تحشد على حدود دونيتسك

قال مراسل الجزيرة إن المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية احتدمت جنوب خاركيف شمالي شرقي أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين نقلت روسيا جزءا من قواتها من مدينة ماريوبول الساحلية إلى الشمال لمحاصرة القوات الأوكرانية عند حدود دونيتسك.

وقال المراسل إن المواجهات تركزت في جبهة بارفينكوفا جنوب خاركيف، وإن القوات الروسية باتت على مسافة 20 كيلومترا من المدينة، وإنها صعّدت من قصفها باستخدام الصواريخ والمدفعية الثقيلة.

كما أفادت السلطات في خاركيف بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت طائرة حربية روسية من طراز "سوخوي-34".

بدورها، قالت الاستخبارات الأوكرانية إن القوات المسلحة استعادت السيطرة على قرية روسكا لوزوفا على طريق خاركيف.

وفي إقليم خيرسون (وسط جنوب) أفاد مراسل الجزيرة بأن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على مناطق شمال الإقليم بعد أيام من إعلان روسيا السيطرة على جميع حدوده.

كما رصد مراسل الجزيرة أثناء جولة في المنطقة تعزيزات أوكرانية جنوب شرق ميكولايف (وسط جنوب) حيث سقطت عدة قذائف أثناء محاولته دخول مقاطعة خيرسون.





غارات ليلية

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 120 عسكريا أوكرانيا في غارات الليلة الماضية على عدد من المناطق الأوكرانية.

كما أشار الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف إلى تدمير 20 مستودعا للذخائر والوقود، 5 منها دمرت باستخدام صواريخ عالية الدقة.

في المقابل، قالت الإدارة العسكرية المدنية في إقليم لوغانسك شرقي أوكرانيا إن القوات الروسية دمرت مدرستين و20 منزلا في بلدات عدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن حاكم الإدارة سيرغي غيداي عن استمرار عمليات الإجلاء من المقاطعة باتجاه مناطق أكثر أمنا غربي أوكرانيا.

من جهته، أعلن حاكم مقاطعة دونيتسك سقوط قتلى وجرح من المدنيين في كل من دونيتسك وماريوبول.

وفي الشأن ذاته، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان إن القوات الروسية قصفت منشآت للبنية التحتية، مدنية وعسكرية، شرقي البلاد.

وأضاف البيان أن القوات الروسية تنقل وحدات من قواتها من مقاطعة بيلغورود باتجاه دونباس وإيزيوم.

وأعلن حاكم زاباروجيا أن روسيا نقلت جزءا من قواتها من مدينة ماريوبول الساحلية إلى الشمال لمحاصرة القوات الأوكرانية عند حدود دونيتسك.





رواية الانفصاليين

في المقابل، قال دينيس بوشيلين زعيم الانفصاليين في دونيتسك إن قواته على اتصال بالعسكريين الأوكرانيين داخل مجمع "آزوفستال" الصناعي في مدينة ماريوبول.

وأضاف أن لدى سلطات الانفصاليين معلومات عن وجود نحو 400 من المرتزقة الأجانب بين القوات المحاصرة داخل المجمع.

أما عمدة ماريوبول فقال للجزيرة إن قصف القوات الروسية على مجمع آزوفستال مستمر بالمدافع.

وفي العاصمة كييف، قال عمدة المدينة فيتالي كليتشوا إن فرق الإغاثة والدفاع المدني انتشلت أمس الجمعة جثة من تحت أنقاض مبنى سكني في حي شفشينكيفسكي غربي المدينة.

وتواصل فرق الإغاثة رفع الأنقاض من المبنى المستهدف الذي قصفه الجيش الروسي بصاروخين مساء أول أمس الخميس.