تحذيرات من أن يعلن بوتين في يوم النصر الروسي حربا شاملة على أوكرانيا

نقلت صحيفة "إندبندنت" (the Independent) البريطانية عن مسؤولين بالمملكة المتحدة قولهم إنهم يخشون أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربا شاملة ويوسّع عملياته العسكرية في أوكرانيا في يوم النصر الروسي الموافق التاسع من مايو/أيار المقبل.

وأوضحت في تقرير لها أن مسؤولين بريطانيين حذروا من أن بوتين قد يحوّل ما تسميه روسيا "العملية العسكرية الخاصة" الجارية في أوكرانيا حاليا إلى إعلان حرب شاملة رسميا، من أجل تهدئة "الغضب" الذي يشعر به الجيش الروسي بشأن إخفاقات هجومه على كييف.

وقالت إن كبار مسؤولي الجيش الروسي، في سعيهم لـ"التعويض" عن الخسائر في صفوف قواتهم، يناشدون بوتين لاستبدال شعار "العملية العسكرية الخاصة" بصرخة حرب شاملة، وذلك سيسمح للكرملين بإثارة التعبئة الجماهيرية للسكان.

يُشار إلى أن موسكو تصف ما تفعله في أوكرانيا بأنه "عملية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وحمايتها من النازيين، لكن كييف والقادة الغربيين يقولون إن هذا ذريعة كاذبة لشن حرب عدوانية روسية غير مبررة.





فوائد إعلان الحرب

وأوضحت الصحيفة أنه إذا أعلن بوتين الحرب على أوكرانيا فستكون موسكو قادرة على تجنيد مزيد من أفراد الشعب والاحتفاظ بهم في صفوف الجيش مدة أطول من المعتاد، وفرض الأحكام العرفية، وطلب الدعم من حلفائها مثل بيلاروسيا.

ونسب التقرير إلى وزير الدفاع البريطاني بن والاس تحذيره من إمكانية استثمار موعد العرض السنوي في موسكو لإعلان الحرب، قائلا إن بوتين، الذي "فشل" في معظم أهدافه في الحرب مع أوكرانيا، قد يعلن الحرب رسميا على "النازيين في العالم".

وأضاف والاس أنه لن يستغرب إذا أعلن بوتين في عيد العمال غدا الأحد أنهم الآن في حرب مع النازيين في العالم وأنهم بحاجة إلى تعبئة واسعة للشعب الروسي.