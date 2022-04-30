السودان.. تشكيل لجنة تحقيق بأحداث العنف في غرب دارفور

أصدرت النيابة العامة في السودان، الجمعة، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث دموية بولاية غرب دارفور، أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص.

والجمعة الماضي، اندلعت أعمال عنف قَبَلي بالولاية، أسفرت عن مقتل 176 شخصا وإصابة 220 آخرين، وفق لجنة أطباء السودان المركزية غير الحكومية.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، أن النائب العام خليفة أحمد، أصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في أحداث محلية كرينك ومدينة الجنينة بالولاية.

ووفق البيان، تشمل اختصاصات اللجنة التحري والتحقيق في الأحداث التي وقعت بمحلية كرينك ومدينة الجنينة، وأدت لوفاة مواطنين وإتلاف في الممتلكات العامة والخاصة.

وأيضا بحث الأسباب التي أدت إلى اندلاع الأحداث فيها والإجراءات المتخذة من السلطات المحلية والولائية، بحسب المصدر ذاته.

ومنح القرار اللجنة سلطات النيابة العامة الواردة في القانون وتقديم البلاغات للمحكمة فور اكتمالها وأن تباشر اللجنة اختصاصاتها فورا، على أن ترفع عملها في ظرف أسبوعين.

وفي وقت سابق الجمعة، دعا مجلس الأمن الدولي بالإجماع (15 دولة)، إلى إجراء تحقيق شفاف لمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف في غرب دارفور.

وبحسب هيئة محامي دارفور غير الحكومية، فإن أعمال العنف في الولاية أسفرت عن نزوح 20 ألف شخص.

وتشهد مناطق عدة في دارفور من حين إلى آخر اشتباكات دموية بين القبائل العربية والأفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد والمياه ومسارات الرعي.