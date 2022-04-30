حسب الاستخبارات البريطانية.. هذا ما أعاق تقدم القوات الروسية شرق أوكرانيا

أفاد جهاز الاستخبارات العسكرية البريطانية بأن افتقار روسيا إلى المهارات اللازمة -على مستوى الوحدة العسكرية والدعم الجوي- جعلها غير قادرة على الاستفادة بشكل فعال من قوتها القتالية.

وأوضح أن القوات الروسية لا تزال تعاني من قصور في الجانب التكتيكي، مما أجبرها على إدماج وتفكيك بعض وحداتها العسكرية، وهو ما أعاق تقدمها شمال شرق أوكرانيا.

وتابعت الاستخبارات أن روسيا تأمل تصحيح العقبات التي تحول دون تقدمها في حربها على أوكرانيا، وتحديدا تأمين خطوط الإمداد العسكري.

وفي بيان متابعة عسكري، كتب الجيش البريطاني في تغريدة "ما زال هناك قصور في المهارات على مستوى الوحدات وعدم انتظام الدعم الجوي تركا روسيا غير قادرة على الاستفادة كليا من حشودها القتالية رغم التحسينات المحلية.

واعتبر البيان البريطاني أن روسيا تأمل "تصحيح الأمور التي كانت تشكل عقبة في غزوها من قبل عن طريق تركيز القوة القتالية جغرافيا وتقصير خطوط الإمداد وتبسيط القيادة والتحكم".