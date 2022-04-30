استشهاد شاب فلسطيني ومقتل حارس أمن إسرائيلي بالضفة الغربية

أعلن في وقت متأخر من مساء الجمعة عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بشمال الضفة الغربية، بينما قتل حارس أمن إسرائيلي عند مدخل إحدى المستوطنات بالمنطقة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فتى فلسطينيا استشهد ليل الجمعة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الشاب العشريني أصيب برصاصة في الصدر خلال عملية للجيش الإسرائيلي في بلدة عزون.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي وأجهزة الإسعاف الإسرائيلية أن حارسًا كان متمركزًا عند مدخل مستوطنة أرييل بالضفة الغربية المحتلة قُتل برصاص مهاجمَين فرّا بسيارة.

وذكرت قناة "كان" الرسمية، أن حارس الأمن قُتل برصاص مجهولَين عند مدخل المستوطنة وأن هناك اشتباها بوجود خلفية قومية للعملية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن مشتبها فيهما كانا يستقلان سيارة إلى مدخل مدينة أرييل، أطلقا النار على حارس الأمن في نقطة الحراسة ومن ثم لاذا بالفرار.

وأضاف البيان "بدأت قوات جيش الدفاع والشاباك بملاحقة المشتبه فيهما، إلى جانب تفعيل جهود استخبارية واسعة وإغلاق طرقات في المنطقة".

وتتزامن هذه العمليات مع مواصلة الاحتلال اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والمرابطين.

ومؤخرا، شن فلسطينيون هجمات على إسرائيل، أسفرت عن مقتل 13 شخصا، كان آخرها في 7 أبريل/نيسان الجاري، حيث أطلق فلسطيني النار في مدينة تل أبيب ما أسفر عن مقتل إسرائيليَينِ، وإصابة 9 آخرين قبل أن يُستشهد بعد الحادث بساعات.