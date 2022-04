لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

قال رئيس وفد روسيا المفاوض إن مسودة الاتفاق بين موسكو وكييف ليست جاهزة بعد لعرضها على قمة بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين، في وقت أعلنت فيه موسكو فتح ممر لإجلاء الأجانب من مدينة أوديسا المحاصرة جنوبي أوكرانيا.

من جهتها، أكدت القوات الأوكرانية أنها استعادت السيطرة على كامل منطقة كييف، وقالت إن روسيا واصلت سحب وحداتها عبر شمال أوكرانيا.

في الأثناء، نقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن مسؤولين أميركيين أن روسيا تركز على تحقيق النصر في شرقي أوكرانيا مع بداية مايو/أيار المقبل، وأنها تعدل إستراتيجيتها الحربية للتركيز على السيطرة على إقليم دونباس ومناطق أخرى في الشرق.

وأضاف المسؤولون الأميركيون -الذين اطلعوا على أحدث تقارير الاستخبارات- أن بوتين يضع نصب عينيه تاريخ التاسع من مايو/أيار المقبل (ذكرى عيد النصر في روسيا) للاحتفال بانتصار من نوع ما في هذه الحرب.

وذكرت المصادر ذاتها أن بوتين يستعد لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا كما جرى في الشيشان.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ39 من هذه الحرب:

رئيس وزراء لوكسمبورغ: صور قتل المدنيين في بوتشا مرعبة وأدعو لتحقيق مستقل في تلك الفظائع المرتكبة.

زيلينسكي لشبكة (CBS) الأميركية: أوكرانيا لم تتلقَّ حتى الآن ضمانات أمنية من الولايات المتحدة والدول الأخرى.

البنتاغون: وصلت إلى أوكرانيا صواريخ جافلين وستينغ المضادة للطائرات وغيرها من المعدات.

مستشار الرئيس الأوكراني: مذبحة بوتشا إبادة جماعية مخطط لها.

الأمم المتحدة: الجثث في مدينة بوتشا الأوكرانية تثير تساؤلات جدية عن جرائم حرب محتملة.

المدعية العامة الأوكرانية: نعمل على توثيق الجرائم المرتكبة في كييف لتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

غوتيريش: صدمت بشدة من صور المدنيين القتلى في بوتشا ومن الضروري أن يؤدي تحقيق مستقل إلى مساءلة فعالة.

رئيس الوزراء الكندي: ندين بشدة قتل المدنيين في أوكرانيا ومصممون على محاسبة النظام الروسي.

وزير الخارجية الفرنسي: سنعمل مع كييف ومحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الضالعين في جرائم الحرب بأوكرانيا.

وزارة الدفاع الروسية:

رئيس وزراء التشيك: الجيش الروسي ارتكب جرائم حرب في أوكرانيا.

خارجية التشيك: القتل الممنهج على يد الجيش الروسي هو جزء آخر من جرائم الحرب التي يرتكبها نظام بوتين.

رئيسة مولدوفا: ندين بشدة الجرائم ضد الإنسانية في بوتشا ونعلن الحداد غدا على أرواح ضحايا أوكرانيا.

Impossible to look at atrocities in #Bucha & other 🇺🇦 cities. Shocked at the brutality against civilians.

Moldova strongly condemns these crimes against humanity, this illegal & unprovoked war against #Ukraine.

🇲🇩 declares tomorrow a day of mourning for all lives lost in 🇺🇦.

— Maia Sandu (@sandumaiamd) April 3, 2022