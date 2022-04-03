لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

قال رئيس وفد روسيا المفاوض إن مسودة الاتفاق بين موسكو وكييف ليست جاهزة بعد لعرضها على قمة بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين، في وقت أعلنت فيه موسكو فتح ممر لإجلاء الأجانب من مدينة أوديسا المحاصرة جنوبي أوكرانيا.

من جهتها، أكدت القوات الأوكرانية أنها استعادت السيطرة على كامل منطقة كييف، وقالت إن روسيا واصلت سحب وحداتها عبر شمال أوكرانيا.

في الأثناء، نقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن مسؤولين أميركيين أن روسيا تركز على تحقيق النصر في شرقي أوكرانيا مع بداية مايو/أيار المقبل، وأنها تعدل إستراتيجيتها الحربية للتركيز على السيطرة على إقليم دونباس ومناطق أخرى في الشرق.

وأضاف المسؤولون الأميركيون -الذين اطلعوا على أحدث تقارير الاستخبارات- أن بوتين يضع نصب عينيه تاريخ التاسع من مايو/أيار المقبل (ذكرى عيد النصر في روسيا) للاحتفال بانتصار من نوع ما في هذه الحرب.

وذكرت المصادر ذاتها أن بوتين يستعد لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا كما جرى في الشيشان.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ39 من هذه الحرب:

منذ 40 دقيقة

الرئيس الأوكراني:

أدعو ميركل وساركوزي لزيارة بوتشا لمعرفة ما أدت إليه سياسة التنازلات لروسيا.

المئات من المدنيين قتلوا في بوتشا وبلدات أخرى.

مجلس الأمن الدولي سينظر في جرائم الحرب المرتكبة في بوتشا وبلدات أخرى الثلاثاء المقبل.

منذ 55 دقيقة

رئيس الوزراء البولندي:

الجرائم التي ارتكبتها روسيا في بوتشا يجب أن تسمى إبادة جماعية.

مذبحة بوتشا هي أكثر من مجرد جرس إنذار لأوروبا ويجب تقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا.

يجب قطع العلاقات التجارية مع روسيا دون تأخير ووقف تدفق الأموال الأوروبية إلى الكرملين.

منذ ساعتين

الخارجية البولندية:

الأخبار الواردة من بوتشا مرعبة وتذكرنا بمرحلة حالكة من الاستبداد الستاليني والنازي.

سنبذل قصارى جهدنا لضمان تقديم المسؤولين عن الأعمال المشينة في بوتشا إلى العدالة.

رئيس وزراء لوكسمبورغ: صور قتل المدنيين في بوتشا مرعبة وأدعو لتحقيق مستقل في تلك الفظائع المرتكبة.

منذ ساعتين

الدفاع الروسية:

توجيه ضربة صاروخية لمطار فاسيلكوف في ضواحي كييف وتدمير مركز الإنذار والتحكم فيه.

تدمير 42 منشأة عسكرية أوكرانية خلال اليوم الأحد.

منذ ساعتين

زيلينسكي لشبكة (CBS) الأميركية: أوكرانيا لم تتلقَّ حتى الآن ضمانات أمنية من الولايات المتحدة والدول الأخرى.

البنتاغون: وصلت إلى أوكرانيا صواريخ جافلين وستينغ المضادة للطائرات وغيرها من المعدات.

منذ ساعتين

مستشار الرئيس الأوكراني: مذبحة بوتشا إبادة جماعية مخطط لها.

الأمم المتحدة: الجثث في مدينة بوتشا الأوكرانية تثير تساؤلات جدية عن جرائم حرب محتملة.

المدعية العامة الأوكرانية: نعمل على توثيق الجرائم المرتكبة في كييف لتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

غوتيريش: صدمت بشدة من صور المدنيين القتلى في بوتشا ومن الضروري أن يؤدي تحقيق مستقل إلى مساءلة فعالة.

رئيس الوزراء الكندي: ندين بشدة قتل المدنيين في أوكرانيا ومصممون على محاسبة النظام الروسي.

منذ 3 ساعات

بوريس جونسون:

الهجمات الروسية ضد المدنيين في إربين وبوتشا دليل آخر على أن بوتين وجيشه يرتكبون جرائم حرب.

بريطانيا في مقدمة الدول الداعمة لتحقيق محكمة الجنايات الدولية بشأن الفظائع المرتكبة في أوكرانيا.

منذ 3 ساعات

محافظ كييف:

أدعو النازحين عن كييف للتريث أسبوعا قبل العودة لأن الوضع لا يزال خطيرا ولا يمكن الوثوق بروسيا.

لا يمكن تصديق تخلي موسكو عن خططها لاقتحام كييف لأن العاصمة هي هدف بوتين.

منذ 4 ساعات

كبير موظفي البيت الأبيض:

قدمنا الكثير لدعم الرئيس زيلينسكي وجيشه بالأدوات التي يحتاج إليها لطرد الغزو الروسي.

الأوكرانيون ينتصرون حول كييف وشمالي البلاد بفضل قتالهم ودعم الولايات المتحدة والناتو.

منذ 4 ساعات

وزير الخارجية الفرنسي: سنعمل مع كييف ومحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الضالعين في جرائم الحرب بأوكرانيا.

وزارة الدفاع الروسية:

لا علاقة لقواتنا بمقتل المدنيين في مدينة بوتشا.

صور المدنيين القتلى في مدينة بوتشا فبركة أوكرانية واستعراض جديد منظم من قبل كييف.

منذ 4 ساعات

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:

يجب أن يتم وقف إطلاق النار أولا ثم بعد ذلك يمكن أن نعقد اجتماعا مع الرئيس بوتين.

القوات الروسية انسحبت من بعض المناطق لكنها تعيد الانتشار في مواقع أخرى.

القوات الروسية تغير تكتيكاتها بعد أن كانت تحاول السيطرة على كييف.

القوات الروسية دمرت عددا من المناطق المحيطة بالعاصمة كييف.

يجب معاقبة أي شخص مسؤول عن الجرائم الروسية في أوكرانيا بمن فيهم من أصدروا الأوامر.

منذ 5 ساعات

وزيرة الخارجية البريطانية:

يجب أن ينتهي اعتمادنا على الطاقة الروسية لقطع تمويل آلة بوتين الحربية.

روسيا لا تزال تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول رغم وعودها المتكررة.

رئيس وزراء التشيك: الجيش الروسي ارتكب جرائم حرب في أوكرانيا.

خارجية التشيك: القتل الممنهج على يد الجيش الروسي هو جزء آخر من جرائم الحرب التي يرتكبها نظام بوتين.

رئيسة مولدوفا: ندين بشدة الجرائم ضد الإنسانية في بوتشا ونعلن الحداد غدا على أرواح ضحايا أوكرانيا.

Impossible to look at atrocities in #Bucha & other 🇺🇦 cities. Shocked at the brutality against civilians. Moldova strongly condemns these crimes against humanity, this illegal & unprovoked war against #Ukraine. 🇲🇩 declares tomorrow a day of mourning for all lives lost in 🇺🇦. — Maia Sandu (@sandumaiamd) April 3, 2022

منذ 5 ساعات

المستشار الألماني أولاف شولتز:

الدول الغربية الحليفة ستتفق على عقوبات إضافية على روسيا في الأيام المقبلة.

أطالب بتسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبها الجيش الروسي ضد المدنيين في أوكرانيا.

أطالب بأن يسمح للمنظمات الدولية بالوصول إلى بوتشا الأوكرانية لتوثيق فظائع الروس ضد المدنيين.

الرئيس الفرنسي: يجب أن تحاسب السلطات الروسية على جرائمها في بوتشا الأوكرانية وقتل المدنيين في الشوارع.

وزيرة الدفاع الهولندية: لا يمكن ترك الصور المروعة من بوتشا وتقارير عن جرائم بحق المدنيين الأبرياء دون رد.

الخارجية الكندية: التقارير عن قتل المدنيين الأبرياء في بوتشا مروعة ولن ندخر جهدا لضمان محاسبة المسؤولين.

وزير الخارجية الإسباني: يجب التحقيق بسرعة في جرائم الحرب المرتكبة في بوتشا ومحاسبة المسؤولين عنها.

منذ 5 ساعات

مراسلة الجزيرة: قصف جوي يستهدف مصنع جامعة علوم الفضاء في مدينة خاركيف.

منذ 5 ساعات

الأمين العام للناتو:

ما حدث في بوتشا وحشية ضد المدنيين ولم نر ذلك في أوروبا منذ عقود.

استهداف المدنيين في أوكرانيا غير مقبول ومن مسؤولية الرئيس بوتين إنهاء هذه الحرب.

ما نراه في أوكرانيا ليس انسحابا حقيقيا للقوات الروسية من محيط كييف وإنما هو إعادة تموضع.

ما نراه في أوكرانيا هو تحول للإستراتيجية الروسية للتركيز على الجنوب والشرق الأوكرانيين.

منذ 6 ساعات

وزير الخارجية الأميركي:

روسيا تعرضت لهزيمة إستراتيجية في أوكرانيا.

من المبكر جدا القول ما إذا كانت القوات الروسية تنسحب من محيط كييف أم تعيد التموضع.

منذ 6 ساعات

الرئيس الأوكراني: أوكرانيا تدمر من قبل القوات الروسية وما يحدث فيها هو إبادة جماعية.

وزير الخارجية الأوكراني: على شركائنا تقديم ما نحتاجه من الدبابات وأنظمة الدفاع الجوي الثقيلة لوقف مذابح روسيا.

"أ ف ب" عن مسؤول أوكراني: 57 جثة في مقبرة جماعية في بوتشا قرب كييف.

وزير الخارجية الأميركي: نعتقد أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا ونعمل على توثيق ذلك.

منذ 7 ساعات

وزارة الدفاع البريطانية: روسيا تواصل حصارها للساحل الأوكراني في البحر الأسود وبحر آزوف، مما يمنع إمداد أوكرانيا بحرا.

منذ 7 ساعات

أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب "مجزرة متعمّدة" في بوتشا غداة العثور على عشرات الجثث في البلدة الواقعة في شمال غربي كييف، بعد استعادتها من القوات الروسية، مما أثار استياء مسؤولين غربيين.

وزارة الدفاع الأوكرانية تنشر صورا قالت إنها من بلدة بوتشا تُظهر جثثا متناثرة في الشوارع.

كييف تتهم القوات الروسية التي كانت تسيطر على بوتشا بتنفيذ إعدامات في صفوف السكان. وشبهت الوضع في البلدة بما جرى في سربرنيتسا البوسنية التي قتل فيها الآلاف خلال الحرب في منتصف التسعينيات.

منذ 8 ساعات

الكرملين:

واثقون من تحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا ونأمل التوصل لاتفاقات عبر المفاوضات.

الأوروبيون سيدفعون بالفعل مقابل الغاز الروسي بالروبل، ولكن سيتعين عليهم فتح حسابات في روسيا بالروبل.

قرار الدفع بالروبل لن يطبق على مبيعات الغاز الروسي وحدها، وإنما سيشمل سلعا أخرى.

العقوبات الغربية ضد بوتين تظهر أن الغرب قادر على ارتكاب كثير من الحماقات.

بوتين لم يرفض قط لقاء زيلينسكي، ولكن هذا سيكون ممكنا عند جهوزية وثيقة محددة متفق عليها.

منذ 8 ساعات

بيلغورود

قال شاهدان -لوكالة رويترز- إن انفجارين سمع دويهما في مدينة بيلغورود الروسية (القريبة من الحدود مع أوكرانيا) اليوم الأحد، بعد أيام من اتهام السلطات الروسية قوات أوكرانيا بقصف مستودع وقود هناك.

ولم يتضح بعد سبب الانفجارين، كما لم يتسن التأكد مما ذكره الشاهدان من مصدر مستقل.

منذ 8 ساعات

مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل:

مصدومون من أنباء الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا وسنساعد في توثيق جرائم الحرب.

منذ 9 ساعات

رويترز: دوي انفجار في مدينة بيلغورود الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا.





منذ 9 ساعات

وزيرة الخارجية الأسترالية:

مصدومون لسماع روايات عن الجرائم التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا.

يجب على روسيا أن تتحمل مسؤولية تصرفات قواتها.

منذ 9 ساعات

وزير الخارجية البريطاني: ندعو إلى فتح تحقيق بجرائم الحرب وبالهجمات ضد المدنيين الأبرياء خلال الغزو الروسي.

منذ 9 ساعات

رئيس المجلس الأوروبي:

نساعد في جمع الأدلة اللازمة على جرائم الحرب في كييف لمقاضاة روسيا في المحاكم الدولية.

المزيد من العقوبات ضد روسيا في الطريق.

منذ 9 ساعات

وزير الدفاع الليتواني: نحن أول دولة في الاتحاد الأوروبي توقف استيراد الغاز من روسيا.

منذ 9 ساعات

وكالة الصحافة الفرنسية: الاتحاد الأوروبي يتوعد بفرض مزيد من العقوبات بعد فظائع الجيش الروسي قرب كييف.





منذ 9 ساعات

وزير الخارجية الأوكراني:

القوات الروسية قامت بمذبحة في بوتشا عمدا للقضاء على أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين.

نطالب مجموعة الـ7 بحظر المواد البترولية الروسية وفصل بنوك روسيا عن نظام سويفت.

منذ 10 ساعات

رويترز: نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يقول إن بلاده ستصدر الغذاء والمحاصيل إلى الدول الصديقة فقط.

منذ 10 ساعات

هيئة أركان الجيش الأوكراني: حوالي 18 ألف جندي روسي قتلوا في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية.

منذ 11 ساعة

تاس: نائب رئيس الوزراء البولندي اقترح إرسال بعثة مسلحة لحفظ السلام تابعة للناتو إلى أوكرانيا.

منذ 11 ساعة

مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تنطلق في كييف.

منذ 11 ساعة

متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني:

جونسون هنأ زيلينسكي على استعادة أراض بمحيط كييف من القوات الروسية.

جونسون أطلع زيلينسكي على نتائج مؤتمر المانحين المخصص لتمويل دعم عسكري لأوكرانيا.

منذ 11 ساعة

وزارة الدفاع الروسية:

القوات الروسية تقصف مصفاة لتكرير النفط و3 مستودعات للوقود في منطقة أوديسا.

تدمير 51 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية.

تدمير 4 مستودعات للأسلحة والذخائر في منطقتي كونستانتينوفكا وكريستيشيه.

منذ 12 ساعة

مراسل الجزيرة: انفجارات في خزانات وقود بمدنية أوديسا نتيجة القصف.

منذ 12 ساعة

رويترز عن نائب رئيس الوزراء الأوكراني: عمليات الإجلاء ستتواصل اليوم في ماريوبول وبيرديانسك.

منذ 12 ساعة

وكالة الأنباء الأوكرانية: انطلاق صفارات الإنذار في زاباروجيا (جنوب شرقي أوكرانيا).

منذ 13 ساعة

كبير المفاوضين الروس:

لا نشاطر الجانب الأوكراني تفاؤله بعقد قمة قريبا بين بوتين وزيلينسكي.

مسودة الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا ليست جاهزة بعد لعرضها على قمة بين زيلينسكي وبوتين.

تصريحات الوفد الأوكراني بخصوص القرم ودونباس موجهة لجمهوره، وموقف موسكو لم يتغير.

الجانب الأوكراني أصبح أكثر واقعية في مقاربته لمسائل حيادية أوكرانيا دون سلاح نووي.

المحادثات مع أوكرانيا ستستأنف غدا الاثنين.





منذ 13 ساعة

ممر إنساني

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها فتحت صباح اليوم الأحد ممرا إنسانيا في مدينة ماريوبول الأوكرانية لإجلاء المدنيين، بناء على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما أعلنت وكالة الأناضول التركية.

وأوضحت الدفاع الروسية -في بيان عبر تليغرام- أن الممر الإنساني تم فتحه لإجلاء المدنيين الأوكرانيين والأجانب الموجودين في المدينة.

وذكر البيان أنه يمكن للمواطنين الأجانب الانتقال من ماريوبول إلى بيرديانسك عبر الممر الإنساني، ومنها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة أوكرانيا أو إلى شبه جزيرة القرم الواقعة تحت سيطرة روسيا.

منذ 14 ساعة

وزارة الدفاع البريطانية: البحرية الروسية تواصل محاصرة السواحل الأوكرانية على البحر الأسود وبحر آزوف.

منذ 15 ساعة

مجلس مدينة أوديسا: المدينة تعرضت لهجوم بالصواريخ وهناك تقارير عن اندلاع حرائق في بعض المناطق.

منذ 16 ساعة

رويترز عن شهود عيان: سماع دوي انفجارات في مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا.

منذ 20 ساعة

تراجع الهجمات الروسية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تراجع حدة الهجمات الجوية والصاروخية الروسية، وقالت إن موسكو واصلت سحب وحداتها عبر شمال أوكرانيا.

وأضافت هيئة الأركان -في منشور على فيسبوك- أن القوات الروسية المنسحبة تزرع ألغاما على الطرق وفي بعض البلدات.

منذ 21 ساعة

"سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين:

روسيا تركز على تحقيق النصر في شرقي أوكرانيا مع بداية مايو/أيار المقبل.

المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن بوتين يعتزم إعلان النصر في أوكرانيا بالتاسع من مايو/أيار المقبل.

منذ 21 ساعة

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: عمليات إجلاء المدنيين خارج ماريوبول مستمرة، والوضع الميداني متقلب.

منذ 22 ساعة

ماريوبول

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تسعى للسيطرة على شرق أوكرانيا وجنوبها، واشتكى من أن الدول الغربية لم تزود كييف بما يكفي من الأنظمة المضادة للصواريخ.

وأشاد زيلينسكي -في كلمة ألقاها عبر الفيديو- بالقوات التي تدافع عن مدينة ماريوبول وقال إن مقاومتها تتيح لمدن أخرى كسب مزيد من الوقت.