سياسة|حرب روسيا وأوكرانيا

ملامح انفصال تام.. كيف عمقت الحرب الخلاف الكنسي بين روسيا وأوكرانيا؟

تتمتع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو بالحكم الذاتي داخل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، لكن رد فعل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كان سلبيا للغاية تجاه مشاريع قوانين خاصة -تم تقديمها إلى البرلمان الأوكراني- بحظر أنشطة بطريركية موسكو على الأراضي الأوكرانية.

السياسة تؤجج الصراع الديني افتكار مانع - موسكو أعلنت الكنيسة الارثوذكسية الروسية، قطع علاقتنها الدبلوماسية مع بطريركية القسطنطينية المسكونية (مقرها في مدينة اسطنبول)، والتي تعد السلطة الدينية الاعلى لاتباع الميسحية الارثوذكسية التي يبلغ عددهم ما يقارب 300 مليون مسيحي ارثوذكسي، وجاء إعلان الكنيسة الروسية اثر اتخاذ بطريركية القسطنطينية المسكونية قرارا يقضي بالاعتراف باستقلال الكنيسة الارثوذكسية الاوكرانية وانفصالها عن بطريركية موسكو، إلغاءا لقرار سابق اتخذ عام 1686 قضى بانتقال مطرانية كييف لتبعية بطريركية موسكو وعموم روسيا، كما رفعت الحرم الكنسي عن بطريرك كييف فلاريت الذي اتخذت البطريركية الارثوذكسية الروسية باقصاءه عام 1992 من منصبه كراعي لكنيسة كييف بعد أن كان قد دعا الى اعتبار الكنيسة الاوكرانية، كنيسة محلية مستقلة لاتتبع للبطريركية الروسية وأعلن انشقاقه واستقلال الكنيسة الاوكرانية التابعة لبطريركية كييف. جذور الخلاف شهدت الكنيسية الارثوذكسية في اوكرانيا انشقاقا عام 1990، حيث أعلن من قيام الكنيسة الارثوذكسية الاوكرانية بطريركية كييف ككنييسة مستقلة، عن الكنيسة الارثوذكسية الاوكرانية التي تتبع بطريركية موسكو. وفي بداية شهر سبتمبر من العام الحالي اتهم بطريرك القسطنطينية برثلماوس، موسكو “بتدخلات غير قانونية “ في شؤون مطرانية كييف منذ القرن الرابع عشر، عندما نقل مقر الكنيسة الارثوذكسية الى موسكو دون إذن قانوني من الكنيسة الام، واضاف أن القسطنطينية أتخذت قرارا بإعادة الاستقلال للكنيسة الاوكرانية، بناء على طلب من الحكومة الاوكرانية ودعوات بطريرك الكنيسة فلاريث. وحاول بطريرك الكنيسة الارثوذكسية الروسية كيريل في نهاية شهر سبتمبر الحالي خلال زيارته لاسطنبول،ان يثني البطريرك برثلماوس عن أتخاذ خطوات تؤدي الى مزيد من الفرقة بين رعايا الكنيسة الارثوذكسية ولكن لم ينجح قي مساعيه.
الحرب في أوكرانيا أججت الصراع داخل الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا وأوكرانيا (الجزيرة)
فهيم الصوراني
3/4/2022-|آخر تحديث: 3/4/202212:27 PM (مكة المكرمة)

موسكو- لم يكن للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا إلا أن تلقي بظلالها على مواقف ضفتي الكنيسة الأرثوذكسية وعلاقاتهما في كلا البلدين، والتي شكلت بدورها أكبر حدث سياسي يُخرج إلى العلن ملف التباينات التي تراكمت في السنوات الأخيرة داخل الكنيسة الأرثوذكسية هناك.

وبلغ هذا التباين أقصى حدوده مع بدء العملية العسكرية الخاصة -كما تسميها روسيا- في أوكرانيا، وذلك من خلال تصريحات أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية في البلدين، وغيرهم من رجال الدين، حيال الحرب الدائرة، والتي عكست بشكل لا لبس فيه، تتطور الاختلافات الناشئة.

خطيئة قابيل

أدان بطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس الأول، الزعيم الروحي للأرثوذكس في العالم -خلال لقاء له في وارسو مع لاجئين أوكرانيين- ما وصفه بـ"الغزو الرهيب" الذي يتعرّض له بلدهم منذ أكثر من شهر من جانب القوات الروسية، مشيرا إلى أن "الشعبين الأوكراني والروسي خرجا من جرن معمودية دنيبر"، وواصفا الحرب الدائرة بين هذه الشعوب بتكرار لخطيئة قابيل، الذي قتل شقيقه بدافع الحسد، مضيفا أن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية تدافع عن سيادة وسلامة أوكرانيا.

في المقابل، حرص كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا على وصف الصراع الدائر الآن بأنه "ليس ماديا بل هو ميتافيزيقي"، موضحا أن موقف الكنيسة الأرثوذكسية الروسية "ينطلق من الإخلاص لشريعة الله، ولقانون المحبة والعدالة، وأنها إذا رأت انتهاكا لذلك، فلن تتحمل أبدا أولئك الذين يدمرون هذا القانون، بما في ذلك طمس الخط الفاصل بين القداسة والخطيئة، وحتى مع أولئك الذين يروجون للخطيئة كنموذج".

وفي قداس له تحدث البطريرك كيريل بشكل مباشر عما وصفه بقمع الناس وإبادتهم في الدونباس على مدار 8 سنوات، بينما "العالم كله صامت تجاه هذه المعاناة"، مضيفًا أنه يدعو الجميع للتسامح، ولكن مع تحفظ، فـ"الغفران بدون عدالة هو استسلام وضعف. لذلك، يجب أن يكون الغفران مصحوبا بالحفاظ على الحق".

وكانت بطريركية موسكو، في أول تعليق على الأحداث، نشرت نداء وجهه البطريرك كيريل من موسكو إلى جميع القساوسة و"المخلصين للكنيسة الأرثوذكسية الروسية"، حث فيه الجميع على الصلاة من أجل "استعادة السلام" ومساعدة اللاجئين، مشيرا إلى أنه "يتعاطف بشدة مع كل من تضرر من الكارثة"، وأنه "يشعر بألم عميق وصادق معاناة الناس من جراء الأحداث".

حكم ذاتي

من الجدير بالذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو هي كنيسة تتمتع بالحكم الذاتي داخل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية؛ لكن رد فعل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كان سلبيا للغاية تجاه مشاريع قوانين خاصة -تم تقديمها إلى البرلمان الأوكراني- بحظر أنشطة بطريركية موسكو على الأراضي الأوكرانية، وقامت بتحذير كييف من "مواجهة جماعية مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وهذه ليست المرة الأولى التي تبرز فيها بوادر انشقاق هيكلي داخل الكنيسة الأرثوذكسية بشقيها الروسي والأوكراني؛ حيث شهد العام 2016 منعطفا مهما ألقى بظلاله على وحدة الكنيسة، عندما دعا الرئيس السابق بيوتر بوروشينكو إلى إنشاء كنيسة محلية (مستقلة) على أساس ما يسمى ببطريركية كييف، ولكن دعوته قوبلت بالتجاهل من قبل الأرثوذكسية العالمية، ورأت موسكو في هذه الخطوة آنذاك محاولة انقلاب كنسي.

epa09842909 A woman prays near the Russian Orthodox Church partially destroyed after being bombed by Russian aircraft on 12 March, in Malyn, Ukraine, 22 March 2022. Russian troops entered Ukraine on 24 February prompting the country's president to declare martial law and triggering a series of announcements by Western countries to impose severe economic sanctions on Russia. EPA-EFE/NUNO VEIGA
دمار جزئي بكنيسة أرثوذكسية في مالين بأوكرانيا بعد تعرضها للقصف (الأوروبية)

تمسك بالوحدة

وفي لقاء أجرته معه الجزيرة نت، قال الأب أيغور ياكيمتشوك -وهو رئيس الكهنة وسكرتير قسم العلاقات الكنسية الخارجية في بطريركية موسكو- إن موقف الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ثابت، وينطلق من التأكيد على وجوب إحلال السلام في أوكرانيا، والحفاظ على الوحدة الروحية للشعوب التي توحدها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وأوضح ياكيمتشوك أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تنشط في الظروف الراهنة -من جملة نشاطات أخرى- على تقديم كافة أشكال العون إلى جميع من تعرض لضرر نتيجة الأوضاع الحالية، بغض النظر عن جنسيته.

وردا على سؤال فيما إذا كانت التصريحات الصادرة عن بعض رجال الدين في أوكرانيا يمكن أن تمهد لحصول انشقاق داخل الكنيسة، قال إنه "من المبكر في الظروف الراهنة إعطاء تقييمات حيال ذلك، والمهم هو استعادة العلاقات الأخوية الجيدة بين شعوبنا".

لكنه أشار إلى أن الكنيسة الأوكرانية، كونها كنيسة الشعب الأوكراني، تصلي من أجله ومن أجل وطنها، معتبرا أنه لا غرابة في ذلك.

تجاهل

ومن اللافت أن كنائس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو في كييف، توقفت عن ذكر اسم بطريرك موسكو وسائر روسيا، كيريل، أثناء الصلوات والقداسات.

علاوة على ذلك، تتوارد أنباء عن رفض أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا المشاركة في مجلس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية المقرر عقده في مايو/أيار المقبل بموسكو، ما دعا بعض المراقبين للشأن الكنسي إلى الاعتقاد بوجود محاولة فصل كامل للحدود بين الكنيستين الأرثوذكسيتين الروسية والأوكرانية.

المصدر : الجزيرة