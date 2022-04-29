هلع بمطار إسرائيلي بعد جلب سياح قذيفة لم تنفجر عثروا عليها في الجولان

قالت السلطات الإسرائيلية إن عائلة أميركية سببت حالة من الهلع والذعر في مطار بن غوريون أمس الخميس عندما أظهرت لمفتشي الأمن قذيفة لم تنفجر عثرت عليها أثناء زيارتها مرتفعات الجولان المحتل.

وفي تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر ركاب مذعورون يتفرقون في صالة المغادرة بالمطار.

وقالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن رجلا نُقل إلى المستشفى مصابا بجروح أصيب بها أثناء محاولته الفرار على عربة أمتعة.

وأضافت الهيئة أنه سُمح للأسرة بالصعود إلى الطائرة بعد استجوابها من قبل أفراد الأمن وإخلاء سبيلها.