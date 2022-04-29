لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

تعرّضت العاصمة الأوكرانية كييف لقصف مساء أمس الخميس، في وقت كان فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يزورها، في أول ضربات من نوعها تستهدف كييف منذ منتصف أبريل/نيسان الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) جون كيربي إن الوزارة ما زالت تقيم وتحلل الهجوم الروسي الذي استهدف كييف. وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN) أن موسكو استهدفت الآونة الأخيرة أهدافا عسكرية غربي أوكرانيا لضرب خطوط الإمداد.

من جهته، قال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن روسيا تظهر مرة أخرى تجاهلها الصارخ للقانون الدولي بقصفها كييف أثناء وجود غوتيريش ورئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ 65 من هذه الحرب:

منذ 4 ساعات

وزير الخارجية الأوكراني:

بحثت مع نظيرتي البريطانية إرسال المزيد من الأسلحة إلى البلاد.

اتفقت ونظيرتي البريطانية على الحاجة إلى فرض حظر حقيقي على واردات النفط الروسية.

بحثت مع نظيرتي البريطانية مسألة الضمانات الأمنية.

منذ 5 ساعات

الكرملين: موافقة الكونغرس الأميركي على مشروع قانون يسمح باستخدام الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا سابقة خطيرة.

بوريل: يجب أن نرد بشكل مشترك ومتضامن في مواجهة ابتزاز بوتين بقطع الغاز عن دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

منذ 5 ساعات

حاكم مقاطعة خاركيف: الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت طائرة حربية روسية من طراز سو-34.

وسائل إعلام بولندية: وارسو سلمت كييف 200 دبابة من طراز T-72 وعشرات العربات المدرعة.

منذ 6 ساعات

قيادة القوات الجوية الأوكرانية الجنوبية:

تلقينا نظام دفاع جوي من طراز S-300 من إحدى الدول الصديقة.

نظام الدفاع الجوي S-300 عزز بشكل كبير دفاعاتنا الجوية في المنطقة.

الحكومة البريطانية: سنرسل فريق خبراء لمساعدة أوكرانيا في التحقيق بجرائم الحرب الروسية.

منذ 7 ساعات

عمدة كييف: فرق الإنقاذ تعثر على جثة تحت الأنقاض بعد استهداف حي سكني في العاصمة أمس.

وزارة الدفاع الروسية: دمرنا منشآت للصواريخ والصناعات الفضائية في كييف.

مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: الأعمال المزعزعة للاستقرار في مولدوفا تضر بأمن البلاد واستقرارها.

بوريل: الاتحاد الأوروبي يتضامن مع مولدوفا ويكرر دعمه الثابت لسيادتها وسلامتها الإقليمية.

منذ 8 ساعات

زيلينسكي: ممتن لبايدن وللشعب الأميركي لدعمنا في حربنا ضد روسيا وحاجتنا للمساعدة اليوم أكثر من أي وقت مضى.

منذ 9 ساعات

وسائل إعلام أوكرانية عن حاكم دنيبروبتروفسك: روسيا هاجمت قريتي فيليكا كوسترومكا وماريانسكي بصواريخ غراد.

منذ 9 ساعات

مكتب الرئيس الأوكراني: هناك خطط لإجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول اليوم الجمعة.

منذ 9 ساعات

وزارة الدفاع البريطانية: إرسال نحو 8 آلاف جندي للمشاركة في تدريبات في مواقع متفرقة من أوروبا الشرقية.

منذ 16 ساعة

بوريل: روسيا تظهر مرة أخرى تجاهلها الصارخ للقانون الدولي بقصفها كييف أثناء وجود غوتيريش ورئيس الوزراء البلغاري.

"سي إن إن" عن المتحدث باسم البنتاغون: ما زلنا نقيم ونحلل الهجوم الروسي الذي استهدف كييف.

منذ 18 ساعة

المتحدث باسم الكرملين: الرئيس بوتين أكد ضرورة استسلام العسكريين في مجمع آزوفستال والسماح للمدنيين بالمغادرة.

البيت الأبيض: نرحب بدعوة زيلينسكي لحضور قمة الـ 20 في إندونيسيا لكننا نعتقد أن روسيا يجب ألا تشارك.