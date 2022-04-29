قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى وتعتدي على الفلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الجمعة، واعتدت على الشبان الفلسطينيين مما أدى لإصابة عدد منهم.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية سقوط عدد من الإصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على شبان فلسطينيين في باحات المسجد الأقصى.

وأكد مراسل الجزيرة وقوع مواجهات في باحات المسجد الأقصى بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز والرصاص المطاطي على الشبان الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى.

ودأبت قوات الاحتلال خلال شهر رمضان الجاري على اقتحام الأقصى وإطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي لإخراج المصلين والمعتكفين من المصلى القبلي ومن الحرم القدسي بأكمله.

وحاولت ما تسمى "جماعات الهيكل" أداء طقوس "ذبح القرابين" وحرقها ونثر رمادها في الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي، لكنها أرغمت على التراجع عن هذا المخطط، غير أن الفلسطينيين حذروا من أن الأمر قد يكون تمهيدا لخطر أكبر ضمن ما يسمى "التقسيم الزماني والمكاني" للحرم القدسي الشريف.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن عدد المقتحمين من المستوطنين اليهود خلال أقل من أسبوع بلغ 3670 مستوطنا بحجة الاحتفال بعيد الفصح.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال نشرت الأربعاء الماضي نحو 3 آلاف عنصر في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وجاء ذلك في سياق عمليات التضييق الأمنية على آلاف الفلسطينيين الذين توجهوا من الضفة الغربية إلى المعابر الإسرائيلية المؤدية إلى القدس للوصول إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة الـ27 من رمضان، تحريا لليلة القدر.

وبالرغم من هذه القيود، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية مساء الخميس إن عدد المصلين الذين توافدوا على باحات الأقصى بلغ ربع مليون شخص في ليلة الـ27 من رمضان المبارك.