في ظروف غامضة.. صحفي في الأهرام المصرية ينتحر شنقا في مكتبه

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن صحفيا يعمل في جريدة الأهرام يدعى عماد الفقي انتحر في مكتبه بمبنى الجريدة وسط القاهرة، أمس الخميس، في ظروف غامضة.

ووفق وسائل الإعلام المصرية فإن النيابة العامة باشرت التحقيقات. وقد أظهرت النتائج الأولية للتحريات أن الفقي انتحر شنقا.

وحسب ما نشرته مواقع وصحف محلية، فإن الأجهزة الأمنية بالعاصمة المصرية القاهرة تلقت بلاغا يفيد بانتحار صحفي بمبنى جريدة الأهرام، وانتقلت إلى المكان حيث وجدت جثة مفصولة الرأس أسفل مبنى الأهرام، والرأس معلق بحبل بالطابق الخامس.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، كما استمع فريق من رجال المباحث الجنائية لأقوال أسرة الفقيد وكذا زملائه وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.