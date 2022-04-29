تقارير إسرائيلية: عباس التقى سرا رئيس جهاز الشاباك

أفادت تقارير بالصحافة الإسرائيلية بأن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) التقى سرا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وحسب موقع قناة "آي 24 نيوز" (i24NEWS) الإسرائيلي، فإن اللقاء جرى "على خلفية الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى والتوتر الأمني في الضفة الغربية".

وأضاف أن هذا هو ثاني لقاء يجريه رئيس الشاباك رونين بار مع الرئيس الفلسطيني.

وقال الموقع إن رونين بار استعرض أمام عباس صورة الأوضاع الأمنية، "ومحاولات حماس زعزعة الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، وإلى أي مدى يشكل هذا تهديدا على السلطة الفلسطينية في حال انتقل التوتر من الحرم القدسي إلى المدن الفلسطينية"، وفق الرواية الإسرائيلية.

وتناول اللقاء التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في جنين بالضفة الغربية و"تموضع حركة الجهاد الإسلامي هناك".

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن "اللقاء يأتي وسط جهود لإعادة الهدوء في خضم أيام من الاحتجاجات العنيفة والاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في الحرم القدسي".

وحسب الموقع فإن عباس عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين كبار، منذ تولي نفتالي بينيت منصب رئيس الوزراء في إسرائيل قبل نحو عام.