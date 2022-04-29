أردوغان يصل السعودية في أول زيارة للمملكة منذ 5 سنوات

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى السعودية في زيارة رسمية تستغرق يومين هي الأولى منذ عام 2017، وكان في استقباله أمير مكة خالد الفيصل.

ويرافق الرئيسَ التركي عدد ٌمن كبار المسؤولين بينهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والمالية، إضافة إلى رئيس جهاز المخابرات.

وكان الرئيس أردوغان قال قبيل مغادرته لإسطنبول إن زيارته التي يقوم بها للسعودية نابعة من إرادة مشتركة من الدولتين للبدء في حقبة جديدة من العمل المشترك، مشيرا إلى أنها جاءت بناء على دعوة من خادم الحرمين من أجل العمل معا لرفع مستوى العلاقات السياسية والعسكرية وكذلك الاقتصادية والثقافية بين أنقرة والرياض.

وقبيل مغادرته، قال أردوغان للصحفيين "سنحاول إطلاق حقبة جديدة وتعزيز كافة الروابط السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية"، مضيفا "آمل أن توفّر هذه الزيارة فرصة لتعزيز العلاقات القائمة على الثقة والاحترام المتبادلين". وتابع "نعتقد أن تعزيز التعاون في مجالات تشمل الدفاع والتمويل هو في مصلحتنا المشتركة".