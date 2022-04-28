لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي تدخل خارجي في ما يجري بأوكرانيا سيُواجه برد "سريع وصاعق"، في المقابل ذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أن روسيا تستعد لإجراء استفتاء في مقاطعة خيرسون وأنها تمنع المدنيين من سكان المدينة من مغادرتها.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية سيطرت على بلدات جديدة في خاركيف ولوغانسك، وإنها تتقدم في اتجاه بلدة بارفينكوفا في جبهة إيزيوم.

من جانب آخر، ذكرت وكالة أنباء نوفوستي أن القوات الأوكرانية استهدفت وسط مدينة خيرسون بـ3 صواريخ من طراز توشكا أسقطت الدفاعات الجوية الروسية اثنين منها.

وفي أول نتيجة لقرار روسيا قطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا، ذكر موقع بلومبيرغ أن 4 مشترين أوروبيين للغاز الروسي دفعوا بالروبل مقابل الإمدادات، كما أعلنت النمسا والمجر قبولهما بسداد ثمن الغاز الروسي بناء على الآلية التي طرحتها موسكو.

أما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فأكدت أن الاتحاد الأوروبي يخطط للرد المنسق على قرار روسيا قطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا، لافتة إلى أن البلدين يستقبلان الغاز من جيرانهما في الاتحاد الأوروبي وذلك ردا على الخطوة الروسية.

سياسيا، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إن بلادها ستضاعف تعاونها العسكري مع أوكرانيا، وإنه يجب تعلّم الدروس من الحرب التي تشنها روسيا عليها.

في الأثناء، أفاد موقع بلومبيرغ، نقلا عن مصدر مطلع، بأن الولايات المتحدة تشارك المزيد من المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا لمساعدتها في الحرب.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ64 من هذه الحرب:

منذ 31 دقيقة

المتحدثة باسم الخارجية الروسية: دعوات واشنطن لتصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب هي مبادرة بلهاء لن تبقى دون رد.

منذ 46 دقيقة

مستشار الرئيس الأوكراني: فرض حظر على الطاقة الروسية مسألة وقت فقط وروسيا لم تعد شريكا موثوقا به.

منذ ساعة

نائب رئيس الإدارة المدنية والعسكرية لخيرسون:

سنبدأ استخدام الروبل في خيرسون في الأول من مايو.

لا يوجد أي خطط لتنظيم استفتاء في مقاطعة خيرسون.

مقاطعة خيرسون لا يمكن أن تعود لسيادة كييف النازية.

منذ ساعتين

الاستخبارات البريطانية:

أسطول البحر الأسود قادر على ضرب أهداف أوكرانية رغم خسارته السفينة ساراتوف والطراد موسكو.

إغلاق مضيق البوسفور جعل روسيا غير قادرة على تعويض خسارة الطراد موسكو.

20 قطعة بحرية روسية بينها غواصات تتمركز في منطقة عمليات بالبحر الأسود.

منذ ساعتين

أسوشيتد برس عن مسؤولين غربيين:

روسيا نقلت جزءا من قواتها من ماريوبول إلى دونباس.

روسيا حققت تقدما طفيفا في دونباس الشرقية وسيطرت على عدد من القرى.

روسيا حققت تقدما طفيف في دونباس الشرقية وسيطرت على عدد من القرى.

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: دوي صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 3 ساعات

سي إن إن عن إعلام روسي: منطقة خيرسون الأوكرانية التي احتلتها روسيا ستبدأ استخدام الروبل اعتبارا من 1 مايو.

منذ 5 ساعات

سي إن إن: هناك خلل في تصميم الدبابات الروسية يتعلق بكيفية تخزين الذخيرة والغرب على علم بهذا الخلل

منذ 5 ساعات

القوات الجوية الأوكرانية تعلن تدمير طائرة روسية وصاروخ مجنح و6 طائرات بدون طيار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

منذ 7 ساعات

"إن بي سي نيوز" عن مسؤولين أميركيين: البيت الأبيض يستعد لطلب موافقة الكونغرس على تمويل مساعدات جديدة لأوكرانيا.

منذ 8 ساعات

"بوليتيكو" عن وزارة الدفاع الأوكرانية: نرغب في أن تزوّدنا واشنطن بمسيّرات من طراز "غراي إيغل" (Gray Eagle) والمدفعية الثقيلة والصواريخ.

منذ 9 ساعات

أعضاء البرلمان الكندي يصوّتون بالإجماع، على تصنيف الأعمال العسكرية الروسية ضد أوكرانيا بأنها "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".

منذ 10 ساعات

المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش للجزيرة: الأدلة تتزايد بسرعة كبيرة على أن بوتين مسؤول عن الجرائم في أوكرانيا.

منذ 10 ساعات

وزيرة الخارجية البريطانية:

نجفف موارد تمويل بوتين لحربه على أوكرانيا، وعلينا أن نفرض عقوبات على صادرات النفط والغاز الروسية.

رفعنا الرسوم على الصادرات الروسية وفرضنا عقوبات أكثر من أي بلد آخر. وروسيا تكسب الأموال من إيرادات النفط والغاز ليكون لها نفوذ أوسع في العالم.

الصين لم تدِنْ جرائم روسيا، وتبادلها التجاري مع موسكو ارتفع بالثلث منذ بداية العام.

سياسة الناتو مقدسة وإذا رغبت السويد وفنلندا بالانضمام فعلينا القبول بذلك.

سنضاعف تعاوننا العسكري ويجب أن نتعلم الدروس من حرب روسيا على أوكرانيا.

منذ 10 ساعات

نوفوستي: استهداف وسط مدينة خيرسون بصاروخين على الأقل من طراز توشكا وقذائف من راجمات صواريخ أوكرانية.

منذ 10 ساعات

النائبة الأولى لوزير خارجية أوكرانيا أمينة جباروفا: