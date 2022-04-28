شاركوا بالعمليات القتالية ضد السعودية.. التحالف يقرر إطلاق سراح 163 أسيرا حوثيا

أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد تركي المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستُطلق سراح 163 أسيرا من أسرى الحوثيين الذين شاركوا في العمليات القتالية ضد المملكة.

وأشار إلى أن الإجراءات ستتم بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بغية نقلهم إلى صنعاء.

وعدّ المالكي هذه المبادرة امتدادا للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعما لجهود ومساعي إنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام، وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وتسهيلا لإنهاء ملف الأسرى والمحتجزين والشهداء.

يشار إلى أن اليمن يشهد منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي، وبين الحوثيين المسيطرين على محافظات يمنية عدة -منها العاصمة صنعاء- منذ سبتمبر/أيلول 2014.