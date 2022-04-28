أردوغان يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى السعودية

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك تلبية لدعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن الزيارة تستغرق يومين، وإن أردوغان سيناقش خلالها جوانب العلاقات الثنائية بين أنقرة والرياض وبحث إمكانيات تطوير التعاون بين البلدين.

وأضاف البيان أن الرئيس أردوغان سيتبادل مع الملك السعودي وجهات النظر حول شؤون دولية وإقليمية.

وقال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تستغرق يومين، وذلك في تتويج لجهود أنقرة المستمرة منذ شهور لإصلاح العلاقات مع الرياض.