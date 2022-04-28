الجيش الأميركي ترك في أفغانستان معدات عسكرية بـ7 مليارات دولار

نقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن تقرير لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن القوات الأميركية تركت وراءها في أفغانستان معدات عسكرية تتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار عندما انسحبت في أغسطس/آب الماضي.

وقال التقرير -الذي قدمه البنتاغون إلى الكونغرس- إن وزارة الدفاع ليس لديها أي خطط للعودة إلى أفغانستان "لاستعادة هذه المعدات أو تدميرها".

وكانت الولايات المتحدة قد نقلت تلك المعدات إلى الحكومة الأفغانية على مدى 16 عاما، لكنها "موجودة الآن في بلد يسيطر عليه العدو نفسه الذي كانت الولايات المتحدة تحاول طرده طوال العقدين الماضيين: حركة طالبان".

وقدمت الولايات المتحدة ما قيمته 18.6 مليار دولار من المعدات للجيش وقوات الأمن الأفغانية في الفترة من 2005 إلى أغسطس/آب 2021. وبقيت معدات بقيمة 7.12 مليارات دولار في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية بصورة نهائية.

وحسب التقرير، تشمل هذه المعدات طائرات ومركبات عسكرية وذخائر وأجهزة اتصال وغير ذلك.

وقد أثارت القيمة الهائلة لتلك المعدات انتقادات شديدة من قبل أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري.