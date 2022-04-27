المفوضية الأوروبية تقترح إعفاء القطريين والكويتيين من تأشيرات السفر إلى الاتحاد الأوروبي

تقدمت المفوضية الأوروبية باقتراح يقضي بمنح إعفاء لمواطني دولتي قطر والكويت من تأشيرات السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

وكتب نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس في تغريدة له على تويتر "نقدم اليوم مقترح السماح للمواطنين القطريين والكويتيين بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي للإقامة لمدة قصيرة من دون تأشيرة".

نقدم اليوم مقترح السماح للمواطنين القطريين والكويتيين بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي للإقامة لمدة قصيرة بدون تأشيرة. يأتي هذا نتيجة لنجاح كلتا الحكومتين في تحقيق إصلاحات واسعة كما يعكس قوة وعمق العلاقات التي تربط الاتحاد الأوروبي بكلا الدولتين. — Margaritis Schinas (@MargSchinas) April 27, 2022

وأضاف "يأتي هذا نتيجة لنجاح كلتا الحكومتين في تحقيق إصلاحات واسعة كما يعكس قوة وعمق العلاقات التي تربط الاتحاد الأوروبي بكلتا الدولتين".

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن بيان أنه إذا ما وافق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي على مقترح المفوضية فلن يحتاج مواطنو قطر والكويت من حملة جوازات السفر البيومترية إلى تأشيرة عند السفر إلى الاتحاد الأوروبي لفترات إقامة قصيرة تصل إلى 90 يوما في كل 180 يوما، لأغراض العمل أو السياحة أو زيارة الأقارب.

تقدمت المفوضية الاوروبية باقتراح اليوم لإعفاء مواطني #الكويت و #قطر من متطلبات الاتحاد الأوروبي للتأشيرة قصيرة الأجل. سيقوم البرلمان الأوروبي ومجلس اوروبا بمراجعة الاقتراح وإصدار قرارهما بهذا الخصوص. لقد اثبتت الكويت وقطر بأنهما شريكان رئيسيان ل🇪🇺. https://t.co/8PY0jis9gS — Cristian Tudor (@CristianTudorEU) April 27, 2022

وخلصت المفوضية إلى أن قطر والكويت تتمتعان بأهمية كونهما شريكين اقتصاديين للاتحاد بخاصة في مجال الطاقة.