سياسة|كويت

المفوضية الأوروبية تقترح إعفاء القطريين والكويتيين من تأشيرات السفر إلى الاتحاد الأوروبي

27/4/2022-|آخر تحديث: 27/4/202204:05 PM (مكة المكرمة)

تقدمت المفوضية الأوروبية باقتراح يقضي بمنح إعفاء لمواطني دولتي قطر والكويت من تأشيرات السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

وكتب نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس في تغريدة له على تويتر "نقدم اليوم مقترح السماح للمواطنين القطريين والكويتيين بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي للإقامة لمدة قصيرة من دون تأشيرة".

وأضاف "يأتي هذا نتيجة لنجاح كلتا الحكومتين في تحقيق إصلاحات واسعة كما يعكس قوة وعمق العلاقات التي تربط الاتحاد الأوروبي بكلتا الدولتين".

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن بيان أنه إذا ما وافق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي على مقترح المفوضية فلن يحتاج مواطنو قطر والكويت من حملة جوازات السفر البيومترية إلى تأشيرة عند السفر إلى الاتحاد الأوروبي لفترات إقامة قصيرة تصل إلى 90 يوما في كل 180 يوما، لأغراض العمل أو السياحة أو زيارة الأقارب.

وخلصت المفوضية إلى أن قطر والكويت تتمتعان بأهمية كونهما شريكين اقتصاديين للاتحاد بخاصة في مجال الطاقة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات