لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الولايات المتحدة وحلفاءها قرروا تشكيل مجموعة اتصال شهرية لضمان قدرة أوكرانيا على صد أي هجوم روسي مستقبلي، فيما قالت موسكو إن سياسات واشنطن وكييف يمكن أن تؤدي لانقسام أوكرانيا إلى دول عدة.

وجاء إعلان الوزير الأميركي أوستن في ختام مؤتمر حضرته 40 دولة في قاعدة رامشتاين الأميركية جنوبي ألمانيا، والذي بحث تنسيق جهود الدول الغربية لتزويد كييف بأسلحة ثقيلة.

من ناحية أخرى، قالت السلطات الأوكرانية أمس الثلاثاء إن القوات الروسية تقصف الجسور والسكك الحديدية في البلاد من أجل إبطاء وصول شحنات الأسلحة الغربية إلى القوات الأوكرانية، وذلك بعد تدمير موسكو جسرا إستراتيجيا يربط أوكرانيا بجارتها رومانيا.

وفي موسكو، حذّرت وزارة الدفاع من احتمال استهداف الجيش الروسي لمراكز صنع القرار في العاصمة كييف، إذا استمرت لندن في تحريض أوكرانيا على ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية بواسطة أسلحة غربية، وقد جاء التحذير الروسي عقب تصريح لوزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي لإذاعة بريطانية قال فيه إنه من المقبول أن تهاجم القوات الأوكرانية أهدافا عسكرية داخل الأراضي الروسية بواسطة الأسلحة الغربية.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ63 من هذه الحرب:

منذ 3 ساعات

رويترز عن نائب وزير الدفاع الأوكراني: روسيا مستعدة لاستخدام ترانسنيستريا منصة للهجوم على مولدوفا أو أوكرانيا.

منذ 3 ساعات

رئيسة المفوضية الأوروبية:

منذ 3 ساعات

الإدارة المدنية في لوغانسك: قتيل وعشرات المصابين في استهداف مشفى مدينة سيفرودونيتسك في إقليم دونباس.

منذ 3 ساعات

الخارجية الروسية: طرد ثلاثة دبلوماسيين من سفارة النرويج في موسكو.

منذ 4 ساعات

وزير خارجية ليتوانيا: محاولة روسيا لابتزاز أوروبا بقطع الغاز يجب أن تقابل برد قوي وموحد من الاتحاد الأوروبي.

منذ 4 ساعات

وزير الخارجية الروسي:

منذ 4 ساعات

رئيس المجلس الأوروبي:

منذ 5 ساعات

الكرملين:

منذ 5 ساعات

وسائل إعلام أوكرانية عن هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية سيطرت على قرى جديدة في خاركيف ولوغانسك.

منذ 5 ساعات

رويترز عن عضو وفد التفاوض الأوكراني: لا اتفاق على لقاء بين الرئيسين الأوكراني والروسي.

منذ 5 ساعات

منظمة السياحة العالمية: روسيا تعلن عزمها الانسحاب من المنظمة.

منذ 5 ساعات

إنترفاكس عن وزارة الخارجية الروسية: عقوبات روسية على 287 عضوا في مجلس العموم البريطاني.

رئيس الوزراء البولندي:

منذ 5 ساعات

منذ 5 ساعات

رئيس ديوان المحاسبة الروسي:

منذ 5 ساعات

عمدة خاركيف: 3 قتلى و15 جريحا في قصف روسي استهدف مناطق سكنية في المقاطعة الليلة الماضية.

منذ 5 ساعات

مجموعة الغاز الألمانية: روسيا تستخدم الغاز كوسيلة سياسية، وسنعمل على رفع مخزوننا للتقليل من حاجتنا إليه.

منذ 6 ساعات

رويترز عن رئيس الوزراء التشيكي: لا مؤشرات على انقطاعات في إمدادات الغاز، لكن علينا أن نكون مستعدين.

منذ 6 ساعات

عمدة ماريوبول: الهجمات الجوية على آزوفستال لم تهدأ ولايزال قتال الشوارع مستمرا في محيط إدارة المصنع.

منذ 6 ساعات

بلومبيرغ: 4 مشترين أوروبيين للغاز الروسي دفعوا ثمن شحناتهم بالروبل.

منذ 6 ساعات

بلومبيرغ: الاتحاد الأوروبي يبحث تخفيض التعرفة الجمركية على البضائع الأوكرانية.

منذ 6 ساعات

المستشار النمساوي:

منذ 6 ساعات

وزيرة الطاقة النمساوية: روسيا تواصل تزويد النمسا بالغاز حتى بعد توقف الإمداد لبولندا وبلغاريا.

منذ 6 ساعات

ريا نوفوستي عن الكرملين: لا توجد خطط لعقد لقاء بين بوتين ونظيره الفرنسي ماكرون حاليا.

منذ 7 ساعات

منذ 7 ساعات

رئيس مجلس الدوما: المجلس يؤيد قرار شركة غازبروم ويدعو إلى التعامل بالمثل مع الدول الأخرى غير الصديقة.

منذ 7 ساعات

رئيسة المفوضية الأوروبية:

Gazprom's announcement is another attempt by Russia to blackmail us with gas.

We are prepared for this scenario. We are mapping out our coordinated EU response.

Europeans can trust that we stand united and in solidarity with the Member States impacted.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022