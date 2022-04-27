لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الولايات المتحدة وحلفاءها قرروا تشكيل مجموعة اتصال شهرية لضمان قدرة أوكرانيا على صد أي هجوم روسي مستقبلي، فيما قالت موسكو إن سياسات واشنطن وكييف يمكن أن تؤدي لانقسام أوكرانيا إلى دول عدة.

وجاء إعلان الوزير الأميركي أوستن في ختام مؤتمر حضرته 40 دولة في قاعدة رامشتاين الأميركية جنوبي ألمانيا، والذي بحث تنسيق جهود الدول الغربية لتزويد كييف بأسلحة ثقيلة.

من ناحية أخرى، قالت السلطات الأوكرانية أمس الثلاثاء إن القوات الروسية تقصف الجسور والسكك الحديدية في البلاد من أجل إبطاء وصول شحنات الأسلحة الغربية إلى القوات الأوكرانية، وذلك بعد تدمير موسكو جسرا إستراتيجيا يربط أوكرانيا بجارتها رومانيا.

وفي موسكو، حذّرت وزارة الدفاع من احتمال استهداف الجيش الروسي لمراكز صنع القرار في العاصمة كييف، إذا استمرت لندن في تحريض أوكرانيا على ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية بواسطة أسلحة غربية، وقد جاء التحذير الروسي عقب تصريح لوزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي لإذاعة بريطانية قال فيه إنه من المقبول أن تهاجم القوات الأوكرانية أهدافا عسكرية داخل الأراضي الروسية بواسطة الأسلحة الغربية.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ63 من هذه الحرب:

منذ 3 ساعات

رويترز عن نائب وزير الدفاع الأوكراني: روسيا مستعدة لاستخدام ترانسنيستريا منصة للهجوم على مولدوفا أو أوكرانيا.

منذ 3 ساعات

رئيسة المفوضية الأوروبية:

الدفعة السادسة من العقوبات على روسيا قادمة.

نعمل منذ شهور على خفض الاعتماد على الغاز الروسي.

منذ 3 ساعات

الإدارة المدنية في لوغانسك: قتيل وعشرات المصابين في استهداف مشفى مدينة سيفرودونيتسك في إقليم دونباس.

منذ 3 ساعات

الخارجية الروسية: طرد ثلاثة دبلوماسيين من سفارة النرويج في موسكو.

منذ 4 ساعات

وزير خارجية ليتوانيا: محاولة روسيا لابتزاز أوروبا بقطع الغاز يجب أن تقابل برد قوي وموحد من الاتحاد الأوروبي.

منذ 4 ساعات

وزير الخارجية الروسي:

روسيا تبذل جهودا بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.

أعلنا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة أن الهدف هو حماية المدنيين من النازية.

منذ 4 ساعات

رئيس المجلس الأوروبي:

قرار غازبروم قطع إمدادات الغاز عن دول أوروبية تحرك عدواني آخر من جانب روسيا.

سنظل متحدين وندعم بعضنا البعض خلال التخلص التدريجي من واردات الطاقة الروسية.

منذ 5 ساعات

الكرملين:

روسيا مزود موثوق به للطاقة ولا تنخرط في أي ابتزاز.

مشترو الطاقة بحاجة فقط إلى فتح حسابات جديدة ولا تغيير على الأسعار.

تم تنبيه مشتري الطاقة بشكل مسبق ولفترة كافية لشروط الدفع الجديدة.

الانتقال إلى الروبل مقابل الغاز الروسي ناتج عن خطوات غير ودية ضد روسيا.

تصريحات مكتب زيلينسكي بشأن استعداد أوكرانيا السيطرة على ترانسنيستريا في حال طلب مولدوفا استفزاز.

وعدنا بالتعامل مع اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال إن وجدوا.

منذ 5 ساعات

وسائل إعلام أوكرانية عن هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية سيطرت على قرى جديدة في خاركيف ولوغانسك.

منذ 5 ساعات

رويترز عن عضو وفد التفاوض الأوكراني: لا اتفاق على لقاء بين الرئيسين الأوكراني والروسي.

منذ 5 ساعات

منظمة السياحة العالمية: روسيا تعلن عزمها الانسحاب من المنظمة.

منذ 5 ساعات

إنترفاكس عن وزارة الخارجية الروسية: عقوبات روسية على 287 عضوا في مجلس العموم البريطاني.

رئيس الوزراء البولندي:

تعليق روسيا إمدادات الغاز هجوم مباشر على بولندا انتقاما من العقوبات.

روسيا لم تشن هجوما وحشيا على أوكرانيا فحسب، بل على أمن الطاقة والغذاء لأوروبا بأكملها.

نعمل على جعل بولندا مستقلة بشكل كامل عن واردات الغاز الطبيعي من روسيا.

سيتم الانتهاء من بناء خط أنابيب غاز البلطيق الذي يربط بولندا بالنرويج خلال 3 أشهر.

لن نخضع لابتزاز روسيا بالغاز، ولن تؤثر تصرفات بوتين على الوضع في بولندا.

منذ 5 ساعات

منذ 5 ساعات

منظمة السياحة العالمية: روسيا تعلن عزمها الانسحاب من المنظمة.

رئيس ديوان المحاسبة الروسي:

روسيا ستعيش في العامين المقبلين في وضع صعب للغاية.

ركود الاقتصاد لعام 2022 وفق التقديرات الأولية لوزارة الاقتصاد سيصل إلى 808%.

منذ 5 ساعات

عمدة خاركيف: 3 قتلى و15 جريحا في قصف روسي استهدف مناطق سكنية في المقاطعة الليلة الماضية.

منذ 5 ساعات

مجموعة الغاز الألمانية: روسيا تستخدم الغاز كوسيلة سياسية، وسنعمل على رفع مخزوننا للتقليل من حاجتنا إليه.

منذ 6 ساعات

رويترز عن رئيس الوزراء التشيكي: لا مؤشرات على انقطاعات في إمدادات الغاز، لكن علينا أن نكون مستعدين.

منذ 6 ساعات

عمدة ماريوبول: الهجمات الجوية على آزوفستال لم تهدأ ولايزال قتال الشوارع مستمرا في محيط إدارة المصنع.

منذ 6 ساعات

بلومبيرغ: 4 مشترين أوروبيين للغاز الروسي دفعوا ثمن شحناتهم بالروبل.

منذ 6 ساعات

بلومبيرغ: الاتحاد الأوروبي يبحث تخفيض التعرفة الجمركية على البضائع الأوكرانية.

منذ 6 ساعات

المستشار النمساوي:

سنواصل دفع تكاليف شحنات الغاز الروسي باليورو.

نلتزم بعقوبات الاتحاد الأوروبي المتفق عليها بشكل مشترك.

منذ 6 ساعات

وزيرة الطاقة النمساوية: روسيا تواصل تزويد النمسا بالغاز حتى بعد توقف الإمداد لبولندا وبلغاريا.

منذ 6 ساعات

ريا نوفوستي عن الكرملين: لا توجد خطط لعقد لقاء بين بوتين ونظيره الفرنسي ماكرون حاليا.

منذ 7 ساعات

لجنة المراقبة في ترانسنيستريا: الوضع في المنطقة هادئ بعد تعرضها لإطلاق نار من الجانب الأوكراني.

سلطات ترانسنيستريا الانفصالية بمولدوفيا: أوكرانيون أطلقوا النار على قرية كولباسنا التي تضم مستودعات ذخيرة.

منذ 7 ساعات

رئيس مجلس الدوما: المجلس يؤيد قرار شركة غازبروم ويدعو إلى التعامل بالمثل مع الدول الأخرى غير الصديقة.

منذ 7 ساعات

رئيسة المفوضية الأوروبية:

نحن على استعداد لهذا السيناريو ونخطط لاستجابة منسقة في الاتحاد الأوروبي.

إعلان غازبروم هو محاولة أخرى من جانب روسيا لابتزازنا بالغاز.

Gazprom's announcement is another attempt by Russia to blackmail us with gas. We are prepared for this scenario. We are mapping out our coordinated EU response. Europeans can trust that we stand united and in solidarity with the Member States impacted. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022

منذ 7 ساعات

سلطات أوديسا العسكرية: قواتنا تسيطر على الحدود مع ترانسنيستريا وجاهزة لصد أي عدوان.

منذ 7 ساعات

الدفاع الروسية:

استهدفنا 59 منشأة عسكرية في أوكرانيا من بينها مستودعات ذخيرة ونقاط تمركز للقوات الأوكرانية.

استهدفنا بصواريخ كاليبر بعيدة المدى مصنع زابوروجيا للألمنيوم الذي يحوي أسلحة من دول أجنبية.

أسقطنا 18 طائرة مسيرة أوكرانية شرقي أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

منذ 8 ساعات

حاكم منطقة بيلغورود: النيران اندلعت في مستودع ذخيرة بالقرب من قرية ستارايا نيليدوفكا دون وقوع إصابات.

منذ 8 ساعات

عاجل | مراسل الجزيرة: تحليق كثيف للطيران الروسي فوق مدينة دونيتسك ومحيطها.

منذ 8 ساعات

رئيس الوزراء البلغاري:

تغيير شركة غازبروم الروسية في طريقة دفع مستحقات الغاز يعد انتهاكا للعقد.

لن نخضع لابتزاز روسيا لدفع ثمن الغاز بالروبل.

نعمل على سيناريو وقف الاعتماد على الغاز الروسي.

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: دوي صافرات الإنذار في أوديسا جنوب أوكرانيا.

حاكم مقاطعة فورونيج: الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرة في أجواء مقاطعة فورونيج المحاذية لأوكرانيا.

مقاتلو لواء آزوف: الطيران الروسي نفذ أمس أكثر من 35 غارة جوية على مصنع آزوفستال والنيران اشتعلت في بعض أجزائه.

منذ 8 ساعات

هيئة الأركان الأوكرانية:

القوات الروسية في إقليم ترانسنستريا الانفصالي في مولدوفا وضعت في حالة تأهب قصوى.

القوات الروسية نقلت وحدتين لصواريخ إسكندر إلى منطقة بيلغورود.

روسيا تعيد ترتيب قواتها وتزيد من قدراتها في مناطق ميكولايف وزابوريجيا وكريفي ريه.

القوات الروسية تتقدم باتجاه بارفينكوفا في جبهة إيزيوم بمقاطعة خاركيف.

One of Russia's odd demands at the start of the war was the "full demilitarization" of Ukraine. After yesterday's epochal meeting of 40 defense ministers, I have bad news for Russia. Capacity, speed, simplified logistics, an expanded range of weapons – Ukraine is strengthening. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 27, 2022

منذ 9 ساعات

مستشار الرئيس الأوكراني: بلادنا باتت أكثر قوة بعد تعهدات واشنطن وحلفائها بإمدادنا بمزيد من الأسلحة الثقيلة.

منذ 9 ساعات

وكالة الصحافة الفرنسية: أوكرانيا تعلن سيطرة القوات الروسية على قرى عدة في الشرق.

منذ 9 ساعات

نائب رئيس الوزراء البريطاني: قرار روسيا وقف إمدادات الغاز إلى بولندا يضعها في موقع المنبوذ اقتصاديا.

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 9 ساعات

وزيرة المناخ البولندية: نبدي دعمنا لألمانيا لتوفير بدائل للنفط الروسي.

منذ 9 ساعات

وزير الطاقة البلغاري:

نحن نلبي المتطلبات وفق العقود المبرمة مع غازبروم.

ضمان توفير الغاز للمستهلكين لمدة شهر على الأقل.

مخطط الدفعات المقترح من قبل روسيا يشكل خطرا واضحا علينا.

أطلعنا المفوضية الأوروبية على مخاوفنا بشأن سداد دفعات الغاز إلى شركة غازبروم.

منذ 9 ساعات

غازبروم: إمدادات الغاز إلى دول أوروبية ستبقى متوقفة حتى سداد المستحقات.

غازبروم: توقيف شحنات الغاز إلى دول أوروبية جاء بسبب توقف دفع المستحقات بالروبل.

بيانات مشغلي خط الغاز في أوكرانيا: استمرار تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا بحجم 49.8 مليون متر مكعب.

منذ 9 ساعات

الانفصاليون في لوغانسك: مقتل مدني وجرح 3 آخرين في قصف أوكراني على مناطقنا.

منذ 10 ساعات

وزير الطاقة النمساوي: شحنات الغاز الطبيعي الروسية مستمرة بلا قيود ولا يوجد مؤشرات على أي تغيير في ذلك.

وزير خارجية المجر: شحنات الغاز الروسية عبر بلغاريا إلى المجر يجري التعامل معها بشكل مستقل وفق غازبروم.

منذ 10 ساعات

سي إن إن: مواطنون أوكرانيون يغادرون مدينة خيروسون تحسبا لإجراء روسيا استفتاء لإعلانها جمهورية مستقلة.

واشنطن بوست عن مسؤول عسكري أمريكي: يتم تدريب قوات أوكرانية على إطلاق صواريخ ستينغر في ألمانيا.

منذ 10 ساعات

الاستخبارات العسكرية البريطانية:

أوكرانيا تحتفظ بالسيطرة على غالبية أجوائها الجوية.

روسيا فشلت في تدمير القوات الجوية الأوكرانية أو الحد من فعالية دفاعاتها الجوية.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 April 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/yBkEQmjzoS 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/r4vIO69jIM — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 27, 2022

منذ 13 ساعة

وسائل إعلام أوكرانية تنقل عن القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني قولها إن قواته قصفت مواقع للقوات الروسية في جزيرة الأفعى في البحر الأسود، ودمرت منظومة دفاع جوي من طراز "ستريلا-10".

منذ 14 ساعة

حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف: سلسلة انفجارات دوّت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بمدينة بيلغورود القريبة من الحدود مع أوكرانيا.





منذ 14 ساعة

رويترز: شركة "دي جي آي" (DJI) الصينية العملاقة المتخصصة بصنع الطائرات المسيّرة تعلق نشاطها في روسيا وأوكرانيا لضمان عدم استخدام منتجاتها في الحرب.

منذ 15 ساعة

أكسيوس: وزارة الخارجية الأميركية تقول إن أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أوكرانيا رجعوا إلى مدينة لفيف غربي البلاد، تمهيدا لإعادة نشاط السفارة في العاصمة كييف قريبا.