الأكراد ينفون أي وجود إسرائيلي عسكري أو رسمي على أراضي الإقليم

أعلنت لجنة تقصي حقائق برلمانية في العراق عدم وجود أدلة على نشاط تجسسي إسرائيلي في موقع استهدفته إيران في أربيل كبرى مدن إقليم كردستان العراق في مارس/آذار الماضي.

وقالت اللجنة في تقرير بشأن الهجوم الصاروخي الإيراني إنه "بعد الفحص والتحري والاطلاع على موقع الهجوم والمباني المجاورة له، فإنها لم تجد أي أدلة أو أدوات مشبوهة في الموقع تشير إلى وجود أجهزة أو أسلاك أو أدوات تجسسية تستخدم لأغراض التجسس".

وأفادت اللجنة بأنها استضافت مسؤولين من وزارة الخارجية ووكيل جهاز المخابرات وبعض المسؤولين الأمنيين، موضحة أنها سألتهم "بخصوص تلقيهم أية رسائل أو تحذيرات أو معلومات من الجانب الإيراني تشير إلى وجود قاعدة إسرائيلية في محافظة أربيل".

وأجاب هؤلاء بأن "الجانب الإيراني لم يزود ولم يبلغ الجانب العراقي بأي معلومات بشكل خطي بهذا الصدد"، وفق التقرير.

واعتبرت اللجنة أن "الهجوم الذي وقع على محافظة أربيل انتهاك للقوانين والأعراف الدولية، ويجب منع أي محاولة لجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتناحرة".

وفي 13 مارس/آذار الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن هجوم بـ12 صاروخا استهدف ما قال إنه "المركز الإستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني"، في إشارة إلى موقع بأربيل.

واعتبرت الحكومة العراقية آنذاك أن الهجوم الإيراني يمثل انتهاكا صارخا للسيادة واستهدافا لأمن البلاد.

هجوم غير مسبوق

ونقلت وكالة رويترز في وقت سابق عن مصادر عراقية وتركية وأميركية، أن خطة وليدة لإقليم كردستان العراق لتزويد تركيا وأوروبا بالغاز بمساعدة إسرائيل تعد جزءا مما أغضب إيران ودفعها لقصف أربيل، في هجوم وصفه العديد من المراقبين بأنه غير مسبوق.

وأثار اختيار الهدف حيرة العديد من المسؤولين والمحللين. وأصابت معظم الصواريخ الـ12 فيلا رجل الأعمال الكردي باز كريم البرزنجي الذي يعمل في قطاع الطاقة في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي.

وأكد مسؤولون عراقيون وأتراك تحدثوا إلى رويترز بشرط عدم الكشف عن هوياتهم هذا الأسبوع، أنهم يعتقدون أن الهجوم كان بمثابة رسالة متعددة الجوانب لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، غير أن الدافع الرئيسي كان خطة لضخ الغاز الكردي إلى تركيا وأوروبا بمشاركة إسرائيل.

ونفى مكتب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني عقد أي اجتماعات مع مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لمناقشة خط أنابيب في فيلا البرزنجي. وينفي الأكراد أي وجود إسرائيلي عسكري أو رسمي على أراضي الإقليم.

ومنذ شهور طويلة، تتعرض المصالح والقوات الأميركية في العراق لهجمات متكررة، وتتهم واشنطن فصائل عراقية مقربة من إيران بالوقوف وراءها. وتشكك هذه الفصائل في إعلان واشنطن وبغداد انتهاء المهام القتالية لهذه القوات ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وتحولها إلى مهام استشارية.