مقتل جنود سوريين في قصف إسرائيلي لمواقع عسكرية في محيط دمشق

أعلنت وزارة الدفاع السورية أن 4 جنود سوريين قتلوا وأصيب 3 آخرون في قصف جوي إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في محيط العاصمة دمشق.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقع فيسبوك إن الهجوم الإسرائيلي استهدف "نقاطا" لم تحدد طبيعتها، وأسفر أيضا عن وقوع بعض الخسائر المادية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أن القصف الإسرائيلي نُفذ بعد منتصف الليل برشقات صاروخية من اتجاه بحيرة طبرية.

وقال المصدر نفسه إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لما وصفتها بصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القصف الإسرائيلي استهدف مخازن أسلحة وذخائر في 5 مواقع عسكرية تتبع "شكليا" لقوات النظام السوري ولكنها تخضع فعليا لمليشيات موالية لإيران، مشيرا إلى أن القصف أسفر عن مقتل 5 جنود سوريين و4 آخرين لم تحدد هوياتهم على الفور.

ويأتي القصف الجوي الإسرائيلي لمواقع في محيط دمشق في إطار عمليات مستمرة منذ سنوات، وتقول إسرائيل إنها تستهدف بالأساس الوجود العسكري الإيراني.

وأواخر الشهر الماضي، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ أكثر من ألف غارة جوية على أهداف في سوريا خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك لمنع إيران من ترسيخ وجودها العسكري وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني.

ووفقا للصحيفة، فقد ضربت الطائرات الإسرائيلية خلال هذه الغارات 1200 هدف بأكثر من 5500 قنبلة.

من جهة أخرى، ‏أقر الجيش الإسرائيلي بسقوط إحدى طائراته المسيرة داخل الأراضي السورية خلال ما وصفه بنشاط روتيني.

وقال في بيان إنه لا خشية من تسرب المعلومات من الطائرة المسيرة.