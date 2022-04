وسط مخططات التقسيم الزماني والمكاني.. عباس يبحث مع ملك الأردن في عمان التصعيد الإسرائيلي في الأقصى والقدس

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمّان اليوم الأربعاء أن المملكة تواصل جهودها مع أطراف إقليمية ودولية لوقف التصعيد الإسرائيلي الأخير والحفاظ على الوضع التاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس بموجب الوصاية الهاشمية.

وجدد ملك الأردن التأكيد على دعم بلاده للشعب الفلسطيني وحقه في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وأعرب عن عزمه لمواصلة الاتصالات من أجل وقف الاعتداءات على القدس والمقدسات.

من جهته، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية حتى توقف "أعمالها أحادية الجانب" وتحترم الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.

وأشار عباس إلى أهمية "تكثيف الجهود والتنسيق الفلسطيني الأردني من أجل حشد طاقات المجتمع الدولي لوقف ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

