رئيس البرلمان الإيراني يستقبل الحلبوسي ويدعو لتشكيل حكومة عراقية توافقية

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن "إيران تأمل أن يتمكن العراق من تشكيل الحكومة المقبلة في أسرع وقت ممكن عبر اتفاق سياسي بين مختلف مكوناته، بما يحقق مصالح شعبه في تقرير مصيره"، مؤكدًا أن "بلاده مستعدة لتقديم الدعم اللازم للعراق في هذا الشأن".

وأضاف قاليباف في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي محمد الحلبوسي في طهران أنه تم بحث سبل تعزيز العلاقات مع الطرف العراقي اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وبيئيا، مشددا على أن إيران والعراق يقومان بدور مهم في القضايا الإقليمية والسياسية والأمنية والاقتصادية، وأكد أن سياسة بلاده هي تعزيز العلاقات مع دول الجوار والمنطقة في كل المجالات.

من جانبه، قال الحلبوسي إن بغداد تسعى لحل المشكلات الإقليمية عبر الدبلوماسية بالوكالة، وإنها تؤمن بأن تسوية الخلافات بين دول الجوار تتم عبر الحوار والتفاهم، ورأى أن استقرار إيران ينعكس إيجابا على العراق في حين شدد على ضرورة حفظ السيادة وحسن الجوار وحماية حقوق المواطنين.

وأضاف "نعمل على إعادة استقرار المنطقة بشكل كامل بخطوات جادة وشعوبنا التي نمثلها تتطلع إلى علاقات أفضل، وأن تنعكس هذه الخطوات على ما يُؤمّن مستقبلها باستقرار أمني واقتصادي، ويبعد خطر وشبح الحروب والأزمات"، مشددًا على أن "حفظ السيادة وحسن الجوار وحماية حقوق المواطنين هي المبادئ العامة التي يجب أن تكون ثابتة في العلاقات بين دول المنطقة وبين البلدين الجارين".

وكان الحلبوسي وصل إلى إيران صباح اليوم الأربعاء على رأس وفد من البرلمان العراقي في زيارة تستمر يوما واحدا بدعوة رسمية من رئيس المجلس الإيراني محمد باقر قاليباف.

وحسب البيان، فإن الحلبوسي سيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين الإيرانيين في إطار جدول زيارته.