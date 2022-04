القاهرة- جزيرة منعزلة تحتضن اللاجئين لتكفيهم ويلات حروب الوطن وعذابات الانتظار على حدود الدول، ذلك الحلم الذي يبدو خارجا من باب المدينة الفاضلة للفيلسوف اليوناني أفلاطون، حاول الملياردير المصري نجيب ساويرس تنفيذه على أرض الواقع، بل وداخل وطن الفيلسوف الشهير نفسه، غير أن المثالية التاريخية لم يتسن لها التحقق في القرن الـ21.

قبل 7 سنوات، حاول ساويرس تخصيص منطقة آمنة تستقبل اللاجئين في جزيرة يونانية بالبحر الأبيض المتوسط، غير أنه أخفق في ذلك، وأعلن مؤخرا عن سبب عدم اكتمال مشروعه، وهو عدم موافقة السلطات اليونانية.

وعبر حسابه على تويتر ردا على تغريدة للكاتبة الأردنية أمل الحارثي تمنت فيها تخصيص مكان آمن للاجئين، قال رجل الأعمال المصري "المشكلة مكانتش (لم تكن) في شراء الجزيرة، المشكلة كانت في موافقة السلطات اليونانية على السماح للمهاجرين بالعيش في الجزيرة وتوفير إجراءات الدخول والأمن".

خلال أبريل/نيسان الجاري، أعلنت مجلة "فوربس" (Forbes) عن قائمة أغنياء العرب لعام 2022، واحتل ساويرس -البالغ من العمر 67 عاما- المرتبة الثالثة بين أغنياء الشرق الأوسط، بثروة بلغت 3.4 مليارات دولار في 2022 بزيادة 200 مليون دولار عن العام الماضي.

أما قصة الجزيرة فتعود إلى سبتمبر/أيلول 2015، حين تأثر الملياردير المصري بمشهد وفاة الطفل السوري إيلان كردي، الذي غرق خلال رحلة بحرية أليمة قامت بها أسرته للوصول إلى الحدود الأوروبية، ليلعن عن رغبته في شراء جزيرة تستوعب اللاجئين.

ومن خلال تصريحات صحفية متنوعة آنذاك، شرح حلمه بأنه سيبني ميناء صغيرا أو مرسى قوارب بالجزيرة، وسيجعل الناس يبنون منازلهم إضافة إلى مدارس ومستشفى وجامعة وفندق.

ومضى ساويرس في أحلامه آنذاك قائلا إن بإمكانه توظيف من 100 إلى 200 ألف لاجئ داخل الجزيرة، وإنشاء شركة مساهمة مشتركة برأس مال أولي يبلغ 100 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيطلق اسم "إيلان" على الجزيرة.

واستطرد "صورة إيلان أيقظتني، قلت إنني لا أستطيع الجلوس من دون فعل أي شيء، وأدعي أنها ليست مشكلتي".

Greece or Italy sell me an island,ill call its independence and host the migrants and provide jobs for them building their new country

— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) September 1, 2015