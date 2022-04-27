القاهرة- جزيرة منعزلة تحتضن اللاجئين لتكفيهم ويلات حروب الوطن وعذابات الانتظار على حدود الدول، ذلك الحلم الذي يبدو خارجا من باب المدينة الفاضلة للفيلسوف اليوناني أفلاطون، حاول الملياردير المصري نجيب ساويرس تنفيذه على أرض الواقع، بل وداخل وطن الفيلسوف الشهير نفسه، غير أن المثالية التاريخية لم يتسن لها التحقق في القرن الـ21.

قبل 7 سنوات، حاول ساويرس تخصيص منطقة آمنة تستقبل اللاجئين في جزيرة يونانية بالبحر الأبيض المتوسط، غير أنه أخفق في ذلك، وأعلن مؤخرا عن سبب عدم اكتمال مشروعه، وهو عدم موافقة السلطات اليونانية.

وعبر حسابه على تويتر ردا على تغريدة للكاتبة الأردنية أمل الحارثي تمنت فيها تخصيص مكان آمن للاجئين، قال رجل الأعمال المصري "المشكلة مكانتش (لم تكن) في شراء الجزيرة، المشكلة كانت في موافقة السلطات اليونانية على السماح للمهاجرين بالعيش في الجزيرة وتوفير إجراءات الدخول والأمن".

لا أعرف إن كانت فكرة مجنونة في آخر الليل، لكن لماذا لا تتفق دول العالم على تجهيز جزيرة بعيدة آمنة لكل من يطلب اللجوء هربا من الحرب والفقر والفساد؟ على أن توضع فيها قوانين دولية ويعمرها اللاجئون — Amal Alharithiأمل الحارثي (@arabwomanmag) April 24, 2022

لا المشكلة مكانتش في شراء الجزيرة المشكلة كانت في موافقة السلطات اليونانية علي السماح للمهاجرين بالعيش في الجزيرة و توفير إجراءات الدخول و الأمن . https://t.co/RiK3vJMU7f — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 25, 2022

بداية الحلم

خلال أبريل/نيسان الجاري، أعلنت مجلة "فوربس" (Forbes) عن قائمة أغنياء العرب لعام 2022، واحتل ساويرس -البالغ من العمر 67 عاما- المرتبة الثالثة بين أغنياء الشرق الأوسط، بثروة بلغت 3.4 مليارات دولار في 2022 بزيادة 200 مليون دولار عن العام الماضي.

أما قصة الجزيرة فتعود إلى سبتمبر/أيلول 2015، حين تأثر الملياردير المصري بمشهد وفاة الطفل السوري إيلان كردي، الذي غرق خلال رحلة بحرية أليمة قامت بها أسرته للوصول إلى الحدود الأوروبية، ليلعن عن رغبته في شراء جزيرة تستوعب اللاجئين.

ومن خلال تصريحات صحفية متنوعة آنذاك، شرح حلمه بأنه سيبني ميناء صغيرا أو مرسى قوارب بالجزيرة، وسيجعل الناس يبنون منازلهم إضافة إلى مدارس ومستشفى وجامعة وفندق.

ومضى ساويرس في أحلامه آنذاك قائلا إن بإمكانه توظيف من 100 إلى 200 ألف لاجئ داخل الجزيرة، وإنشاء شركة مساهمة مشتركة برأس مال أولي يبلغ 100 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيطلق اسم "إيلان" على الجزيرة.

واستطرد "صورة إيلان أيقظتني، قلت إنني لا أستطيع الجلوس من دون فعل أي شيء، وأدعي أنها ليست مشكلتي".

Greece or Italy sell me an island,ill call its independence and host the migrants and provide jobs for them building their new country — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) September 1, 2015

Crazy idea .. Maybe but at least temporary until they can return to their countries ??!! — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) September 1, 2015

وعما إذا كان تخصيص جزيرة للاجئين مجرد حلم عابر أو نوعا من الدعاية المجانية لرجل الأعمال المصري، قال ساويرس "أنا لست بحاجة إلى أي شيء.. أنا لست بحاجة إلى الشهرة.. أنا مشهور.. أنا لست بحاجة إلى المال.. لدي نقود.. لا يوجد شيء في ذلك لمصلحتي.. أريد فقط أن يكون لدي شعور جيد ناحية ذاتي بأنني فعلت شيئا ولم أجلس صامتا.. هذا كل شيء".

وشدد على أن تحويل الفكرة إلى واقع يحتاج لأن تكون الجزيرة خاضعة لسلطات البلد التي تقع ضمن حدوده، فضلا عن كثير من الإجراءات المتعلقة بمتابعة ببيانات اللاجئين.

وبالفعل حدد ساويرس جزيرتين يونانيتين مملوكتين للقطاع الخاص يصلحان لتنفيذ حلمه، معلنا التواصل مع أصحاب الجزيرتين.

وبعد 3 سنوات من الإعلان عن حلمه، أجاب ساويرس عبر تويتر عن سؤال حول الحلم الذي لم يستطع تحقيقه، مؤكدا أن شراء جزيرة للاجئين السوريين هو الحلم الذي أخفق في تحويله إلى حقيقة.

ابنى جزيرة فى البحر المتوسط فى اليونان لل اللاجئين السوريين لحد ما الحرب تخلص … https://t.co/XoxDmjmC8c — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 31, 2018

يوتوبيا وتهديد

تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فكرة شراء جزيرة وتخصيصها للاجئين، وتضامن بعضهم مع الفكرة اليوتوبية بعدما فشل العالم في حل الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحروب، في حين رأى آخرون أن رفض الحكومة اليونانية طلب ساويرس في محله كون ذلك يعد تهديدا أمنيا لحدودها وتنازلا عن قطعة من أراضيها لصالح مواطني دول أخرى.

لما باشوف اللي ماتوا غرقا لان السواحل مش عايزة تستقبلهم و كل بلد ترمي علي التانيه… بقول فكرتك يا ا. نجيب كانت تنقذ ارواح كتير شباب ونساء و اطفال … الرحمه لهولاء الارواح …خسارة انك ام تنفذها ……!!! — magda (@magda01201299) April 25, 2022

فكرة في قمّة التعقل، مع إضافة أن يقع إعمارها وتغذية سكّانها من ميزانية الأمم المتحدة. https://t.co/Sq8i64xReS — محمد الرفرافي RAFRAFI (@RAFRAFI_MED) April 25, 2022

طبيعي اليونان متوفقش، الموضوع خطر أصلاً وهيبقى فيه تهديد كبير لدول الاتحاد الأوروبي، خاصة إن كل الدول ديه فيها نزاع أيدولوجي مسلح بين جماعات متعددة.

ضمان إن الجزيرة متبقاش نقطة التجمع الجماعات ديه يكاد يكون مستحيل — Karlos.A (@KarlosAnis) April 25, 2022

تاني يوم الصبح بيختلفوا بين بعض

وكل مجموعة بتعمل حزب

وكل حزب بدو يتزعّم

وبقوّصوا ع بعض

و بيرجعوا ب فتّشوا ع جزيرة تانية … آمنة https://t.co/YWYWwDxR3F — Wiss El-Sabe3 3achar (@HobeikaWissam) April 25, 2022

حقهعم انهم يخافوا على بلدهم، مع الوقت السوريين كانوا حيزيدوا و كده ممكن يستولوا عليها و تهدد أمن اليونان مع احترامي لموقف حضرتك الانسانى لكن من حق اليونان انها تحافظ على بلدها و امنها . — Rise UP (@RiseUP23374793) April 25, 2022

وفي أغسطس/آب الماضي، أثار ساويرس -وهو مسيحي الديانة- جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب اقتراحه أن تستضيف بلاده لاجئين أفغانا بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، إثر رحيل قوات الاحتلال الأميركي.

اقتراح : هل يمكن ان نستضيف عدد من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم طالبان فى مصر ؟ السؤال للجميع ما عدا إخوان مصر ! — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 20, 2021

جزيرة مغلقة

ويبدو أن الحكومة اليونانية اقتبست حلم ساويرس ولكن على طريقتها الخاصة، ففي سبتمبر/أيلول الماضي افتتحت الحكومة اليونانية مخيما للاجئين في جزيرة ساموس، ووُصف بأنه أول مخيم مغلق وخاضع للمراقبة، إذ إنه محاط بالأسلاك الشائكة وكاميرات المراقبة.

ووضعت السلطات اليونانية قيودا على اللاجئين، حيث سيكون دخول المخيم مخصصا فقط لطالبي اللجوء الذين يحملون بطاقات ذات شرائح إلكترونية مع حظر الدخول والخروج ليلا.

ورغم تأكيد أثينا أن المخيم المنعزل، الذي تبلغ مساحته 12 ألف متر مربع، سيكون مستوفيا للمعايير الأوروبية لاستقبال اللاجئ، فإن وسائل إعلام أوروبية نقلت قلق منظمات حقوقية من ذلك المخيم، إذ سيمنع تحديد الأشخاص الأكثر ضعفا بشكل فعال وسيحد من وصول طالبي اللجوء إلى الخدمات ويزيد من حدة الأثر الضار للإغلاق على الصحة العقلية للأشخاص.

وأعربت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في اليونان ميراي جيرار عن قلقها من كون المخيم مغلقا. وأضافت في تصرحات لوكالة فرانس برس أن مفوضية اللاجئين تعتبر أن طالب اللجوء يحتاج إلى الحماية، فهو ليس مجرما أو شخصا يمثل خطرا على المجتمع، لافتة إلى أن المخيمات يجب أن تكون مفتوحة.

حلول أخرى

الحلم المثالي لرجل الأعمال المصري لتخصيص مكان للاجئين فيما يشبه المدينة الفاضلة، يتغافل عن سياسات الدول والأطر القانونية المنظمة للتعامل مع اللاجئين، بغض النظر عن مدى إنسانية تلك السياسات والقوانين من عدمه.

وبعيدا عن يوتوبيا الحلول، شرعت عديد من الجهات الحقوقية والمراكز البحثية في تفنيد وسائل حل أزمة اللاجئين.

وفق تقرير لمؤسسة ماكلوم كير كارنيغي للشرق الأوسط، باتت عملية إعادة التوطين في دول أوروبية وغربية أخرى أكثر صعوبة منذ عام 2015، وأسهم السياسيون الشعبويون والأحداث الأمنية في تضييق الخناق على سياسة الهجرة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وذكر التقرير الذي حمل عنوان "أزمة اللاجئين في العالم العربي"، أن الدول الأوروبية تحرص على الإبقاء على المهاجرين السوريين في البلدان المجاورة لها، مشيرا إلى الصفقة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا والتي وافقت بها الأخيرة على استضافة طالبي اللجوء الذين جرى ترحيلهم من اليونان مقابل 6 مليارات دولار من المعونات.

وأبرز التقرير تنامي شعور اللاجئين بأنهم محاصرون في مصيدة بين دول مضيفة تحاول ترحيلهم عنها من جهة، ورحلة العودة المحفوفة بالمخاطر من جهة أخرى، داعيا إلى بذل جهود دؤوبة من المجتمع الدولي للتخفيف من الأوضاع البائسة التي يواجهها اللاجئون على جانبي الحدود.

وفي ظل ضيق الخيارات أمام اللاجئين بصورة متزايدة، رأى التقرير البحثي وجوب بحث أصحاب المصلحة والأطراف المعنية الأخرى عن حل سياسي دائم يشمل عودة اللاجئين آمنين إلى أوطانهم، في ظل ضمانات سياسية وأمنية ضرورية.

9 حلول

وتحت عنوان "9 حلول للترحيب باللاجئين"، قدمت منظمة العفو الدولية تقريرا يتناول حلولا لأزمة اللاجئين العالمية.

وعددت المنظمة الحقوقية الدولية وسائل حل الأزمة، ومنها إتاحة إمكانية حصول الأشخاص على اللجوء باعتباره حقا إنسانيا مع رعاية اللاجئين من خلال السماح لمجموعات من الأشخاص بجمع الأموال من أجل إحضار اللاجئين إلى بلدانهم ومساعدتهم على الاستقرار فيها.

ومن ضمن الحلول أيضا، لمّ شمل العائلات من خلال موافقة حكومات الدول على السماح للاجئين بالانضمام إلى أفراد عائلاتهم المستقرين أصلا في الخارج.

وأشار التقرير إلى إمكانية منح تأشيرات صحية للاجئين الذين يعانون من حالات مَرَضية خطيرة ويحتاجون علاجا لإنقاذ حياتهم، فضلا عن توفير تأشيرات لاجئين لبدء دراستهم في مدارس وجامعات بلد آخر.

كذلك يمكن بدء مشاريع للاجئين، وتوفير وظائف لهم من أجل تأمين المعيشة، وهو ما يساعدهم على الاستقلال والاندماج بالمجتمع الجديد، إلى جانب تسريع إعادة التوطين لأولئك الذين يحتاجون اللجوء أكثر من غيرهم من الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب.