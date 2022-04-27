توماس فريدمان: خطة بوتين في أوكرانيا باءت بالفشل بفضل المقاومة الشرسة

قال الكاتب الصحفي الأميركي توماس فريدمان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أراد من خلال غزوه لأوكرانيا وقف توسع الناتو والاتحاد الأوروبي بالقرب من حدود بلاده، لكنه أراد أن يقوم بذلك على نحو يلقّن به الغرب درسا ويكشف للعالم مدى ضعفه وانقسامه، لكن خطته باءت بالفشل.

ورأى فريدمان في مقال له بصحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) أن بوتين أراد أيضا من خلال غزوه المتهور لأوكرانيا أن يبرهن على أنها ليست دولة حقيقية وذلك باجتياحها في غضون أسبوع، لكن خطته سارت بشكل سيئ، وبدلًا من أن يلقن الغربيين درسًا والأوكرانيين أيضًا الذين يريدون أن يكونوا جزءًا من الغرب، ويمحو الذل الذي تعرضت له روسيا فإن بوتين تعرض لمزيد من الإذلال.

وقال إن بوتين لا يتردد في استخدام أي وسيلة للبقاء في السلطة، سواء أكان ذلك من خلال الزجّ بمعارضيه في السجن أو تسميمهم وتسميم الديمقراطيات من خلال المعلومات المضللة.

ومع ذلك -والكلام لفريدمان- فإن بوتين ليس فقط مهووسًا بالتمسك بالسلطة ومستعدا لانتهاك جميع القواعد في سبيل التمسك بها، بل إنه مهووس كذلك باستعادة قوة روسيا وكرامتها واحترامها الذي فقد بسقوط الاتحاد السوفياتي.

و أشاد فريدمان بمن أطلق عليهم لقب "الجندي المجهول" وهم آلاف الأوكرانيين من العسكريين والمدنيين رجالا ونساء "الذين يدافعون عن الديمقراطية الوليدة في بلادهم ضد محاولة فلاديمير بوتين الهمجية الرامية إلى محو أوكرانيا من الخريطة".

وأبرز أن تضحياتهم واستعدادهم للقتال والموت دفاعا عن حرية بلادهم وثقافتها هو أكبر تفنيد لادّعاء بوتين بأن أوكرانيا ليست دولة "حقيقية"، وإنما هي جزء لا يتجزأ من "تاريخ روسيا وثقافتها وامتدادها الروحي".

وقال إن العالم يجهل أسماءهم على الرغم من كل النجاحات التي حققوها حتى الآن، لكن أفعالهم أظهرت لبوتين أن البلد الذي يقاتلون من أجله حقيقي ومتميز ومستعد للدفاع عن نفسه بشراسة.