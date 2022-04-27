تزامنا مع ليلة الـ27 من رمضان.. الاحتلال الإسرائيلي يشدد قبضته الأمنية وينشر 3 آلاف عنصر بمحيط الأقصى

قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت نحو 3 آلاف عنصر في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

يأتي ذلك في سياق التضييقيات الأمنية على آلاف الفلسطينيين الذين توجهوا من الضفة الغربية إلى المعابر الإسرائيلية المؤدية إلى مدينة القدس حيث المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة الـ27 من رمضان (ليلة القدر).

وشهد معبرا قلنديا (شمالي القدس) وبيت لحم (جنوب) ازدحاما كبيرا في مسار الداخلين إلى المدينة، حسب شهود عيان تحدثوا لوكالة الأناضول.

ومنعت السلطات الإسرائيلية أعدادا كبيرة من الفلسطينيين من دخول القدس.

وقال إبراهيم عزام (من نابلس) إنه حاول دخول مدينة القدس من دون جدوى، بفعل التشديدات الإسرائيلية على الحواجز.

وتابع "الجيش يدقق في البطاقات الشخصية ويفتش الأمتعة، ويتعمّد تأخير المصلين عن الوصول إلى القدس".

وتفرض السلطات الإسرائيلية على فلسطينيي الضفة اجتياز المعابر المؤدية إلى القدس سيرا على الأقدام، ولا تسمح لمركباتهم بدخول المدينة.

وتسمح إسرائيل بدخول الرجال الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، والنساء من جميع الأعمار، لكنها تمنع دخول الرجال دون سن 40 عاما، وتفرض تصاريح دخول خاصة على من هم بين 40 و50 عاما.

وتمنع إسرائيل جميع سكان قطاع غزة من الصلاة في المسجد الأقصى.

ومنذ مطلع شهر رمضان يسود توتر في القدس وساحات الأقصى، جراء اقتحامات يومية للمسجد.





اقتحام وتشييع

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، شُيّع في مخيم جنين جثمان الشاب أحمد مساد، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قتلت مساد وأصابت 4 فلسطينيين بجروح خلال اقتحامها المخيم فجر اليوم.

وأعلن جيش الاحتلال أن قواته شنّت عملية في مخيم جنين وبعض القرى القريبة، وأن مسلحين تصدّوا لقواته واشتبكوا معها خلال اقتحامها المخيم لاعتقال مطلوبين، حسب تعبيره.

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 18 فلسطينيا من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية وتركزت في محافظة جنين.

وبث ناشطون فلسطينيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لاقتحام قوات الجيش الإسرائيلي فجرا لمدينة جنين ومخيمها.

وتظهر الصور انتشار القوات الإسرائيلية في أزقة مخيم جنين واعتلاء القناصة أسطح عدد من المنازل قبيل مواجهات مع الشباب الفلسطينيين قتلت خلالها قوات الاحتلال شابا وجرحت 3 آخرين.