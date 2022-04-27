بعد دعوة الصدر لتجريم التطبيع.. قادة يرون أن تحرير القدس ينطلق من العراق

أكد رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري أن طلائع تحرير القدس تنطلق من العراق وأن إسرائيل تعتقد بذلك، في حين حذر رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي من خسارة بغداد وأربيل والبصرة في حال خسارة القدس. يأتي ذلك بعد أيام من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتجريم التطبيع مع إسرائيل.

وقال العامري في كلمة مسجلة "نعتقد اعتقادا راسخا أن بشائر وطلائع التحرير للقدس تنطلق من هنا من العراق وهذا وعد إلهي نعتقد به، وأن الكيان الصهيوني يعتقد أن الرايات التي ستحرر القدس هي الرايات القادمة من العراق، لذلك علينا أن نعرف قدر أنفسنا".

وأضاف العامري أن "الفصائل العراقية المقاومة حاضرة في الميدان دائما لأداء واجبها المقدس في معركة تحرير فلسطين وإنقاذ القدس، ونشهد اليوم تطور المقاومة في العراق عدّة وعددا وتعبئة متخذة من تحرير القدس هدفا ساميا ومقدسا لها".

وأشار إلى أن "المقاومة العراقية تواجه الاندماج التام بين المشروعين الأميركي والصهيوني في داخل العراق وجواره الإقليمي، وأن فصائل المقاومة العراقية تشعر بعمق الارتباط بين تحرير العراق وتحرير القدس وكل الأرض الفلسطينية".

ولفت العامري إلى أن أدوات المقاومة في العراق اتسعت وتطورت خصوصا بعد الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية وصدور الفتوى التي مهدت لتشكيل الحشد الشعبي.

حتى لا نخسر العراق

وفي بيان نشره على صفحته في فيسبوك، قال رئيس الحكومة العراقية السابق، عادل عبد المهدي، إن "المبادرة التي أطلقها التيار الصدري بتأييد التحالف لتجريم التطبيع يجب التعامل معها بوجه إيجابي وبتفاعل كبير، بعيدا عن المنافسات والمناكدات والحسابات السياسية والتشاطر الإعلامي، ويجب أن يتصدى الجميع لتبنّيها وتمريرها في مجلس النواب لتصبح ملزمة للحكومة ومختلف السلطات والقوى السياسية والمؤسسات والمواطنين على حد سواء".

وأضاف عبد المهدي "عندما نخسر القدس لا نخسر فلسطين فقط، بل نخسر أيضًا بغداد وأربيل والبصرة والأنبار، ونخسر القاهرة ودمشق والجزائر وتونس والرياض وصنعاء وطهران وأنقرة وبقية عواصمنا وبلداننا".

وأشار إلى أن "تجريم التطبيع خطوة مهمة، خصوصًا في هذه الظروف الحساسة عراقيًّا وفلسطينيًّا وإقليميًّا ودوليًّا".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن السبت الماضي عن قرب تقديم مشروع إلى مجلس النواب لتجريم التطبيع والتعامل مع إسرائيل.

وقال الصدر، في تغريدة على تويتر، أمس السبت، إن "من أهم الأسباب التي دعتني إلى زج التيار الصدري في العملية الانتخابية مجددا هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية بالهيمنة على عراقنا الحبيب".

وأضاف "من هنا ستعلن الكتلة الصدرية مع حلفائها في الفضاء الوطني قريبا عن مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني مطلقا، ثم سيُعرض تحت قبة البرلمان للتصويت عليه"، من دون أن يحدد موعدا لذلك.