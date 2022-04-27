باكستان.. نجل بينظير بوتو وزيرا للخارجية

أدى بيلاول بوتو زرداري نجل رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بينظير بوتو -اليوم الأربعاء- اليمين الدستورية وزيرا للخارجية في حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف التي تشكلت بعد حجب الثقة عن حكومة عمران خان.

ويرأس بوتو زرداري (33 عاما) حزب الشعب الباكستاني، أحد مكونات التحالف الذي تمكن من الإطاحة بحكومة عمران خان في التاسع من أبريل/نيسان الجاري.

وبتعيينه في هذا المنصب، سيكون لبوتو زرداري -الذي يوصف بأنه سياسي ليبرالي- دور بارز في إصلاح العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وتلقى بوتو زرداري تعليمه في أكسفورد، وهو سليل عائلة سياسية رائدة في باكستان، حيث اغتيلت والدته بينظير بوتو في تجمع انتخابي عام 2007، كما أعدم جده ذو الفقار علي بوتو -الذي كان أيضا وزيرا للخارجية ثم رئيسا للوزراء- إثر الانقلاب الذي قاده الجنرال ضياء الحق عام 1979.

وسيرافق بوتو زرداري رئيس الوزراء شهباز شريف في زيارة إلى السعودية غدا الخميس لتعزيز التجارة والاستثمار، في مسعى لسد العجز المتنامي في الحساب الجاري وانخفاض احتياطيات العملات الأجنبية.

وهذه أول زيارة خارجية لرئيس الوزراء الباكستاني الجديد منذ توليه منصبه، وقال بيان أصدره مكتبه إن شريف سيجري محادثات مع القادة السعوديين "تركز بشكل خاص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وإيجاد فرص أكبر للقوى العاملة الباكستانية في المملكة". وسيبحث الجانبان أيضا مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية.

وفي ناحية العلاقات الباكستانية الغربية، صرح شريف اليوم الأربعاء بأن بلاده لا تتحمل عبء معاداة الولايات المتحدة، مشددا على ضرورة تحسين العلاقات مع واشنطن.

وفي معرض تعليقه على الاتهامات الموجهة للولايات المتحدة بإسقاط حكومة سلفه عمران خان، قال شريف إن بيان لجنة الأمن القومي في هذا الخصوص واضح ولم يشر لأي مؤامرة أجنبية.

وكان عمران خان قد اتهم الولايات المتحدة بالتآمر على باكستان وحكومته لرفضه الإذعان للنفوذ الغربي.