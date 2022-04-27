أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت أواخر العام 2016، مؤكدا أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، حسب تعبيره.

وأعرب السيسي عن سعادته بالإفراج عن دفعة من المعتقلين من أبناء مصر خلال الأيام الماضية.

وكانت مصادر حقوقية وسياسية مصرية قد ذكرت الأحد الماضي أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل 41 شخصا بينهم نشطاء، وذلك بعد يومين من حديث السيسي عن حاجة البلاد لحوار سياسي.

وقال السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إن ما تم عرضه في المسلسل التلفزيوني "الاختيار 3" هو ما جرى بالذات في الواقع في ذلك التوقيت.

وكشف عن تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع مختلف التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفْعِ نتائج هذا الحوار إليه شخصيا.

وأشار إلى أنه على المستوى الشخصي حريص على تفعيل برامج الإصلاح السياسي، لكن كانت هناك أولويات في العمل الوطني خلال الفترة الماضية، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف نود إطلاق حوار لكل القوى السياسية وعرض نتائجه على مجلسي النواب والشيوخ لمزيد من النقاش بحيث يتم تفعيله مع إطلاق الجمهورية الجديدة.

وفي عام 2021، قال السيسي إن العاصمة الإدارية الجديدة هي إعلان للجمهورية الجديدة بعد فترة صعبة مرت بمصر.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي يقام سنويا منذ 2017، مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء، وفق صحيفة الأهرام المصرية.

وأوضحت الصحيفة أن السيسي رحب خلال الحفل بالسياسي حمدين صباحي (منافسه في انتخابات الرئاسة عام 2014) والصحفي المعارض خالد داود والمخرج المعارض خالد يوسف، عقب مشاركته بالإفطار.

بالمقابل، قال رئيس اتحاد القوى المصرية، أيمن نور، إنه لم يتم توجيه الدعوة إلى أي جهة سياسية للمشاركة في الحوار السياسي الذي أعلن عنه السيسي.

وأضاف أيمن نور في لقاء مع الجزيرة أن السيسي وعد بطرح تفاصيل هذا الحوار خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، لكن ما تم طرحه حتى الآن لا يرقى إلى مستوى التفاصيل، حسب تعبيره.