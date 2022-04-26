مصر.. حكم جديد بإدراج الإخوان المسلمين بقائمة الإرهاب مع شركتين و20 قياديا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما جديدا بإدراج جماعة الإخوان المسلمين في قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وكذلك 20 من قيادات الجماعة وشركتين، بناء على طلب من نيابة أمن الدولة العليا.

وبموجب القرار -الذي أصدرته غرفة المشورة بالمحكمة ونشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء- فقد تم إدراج شركة "أسباير برودكشن هاوس" وشركة "دلتا التعمير للاستثمار العقاري" على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في أبريل/نيسان 2018 قرارات بإدراج 1527 شخصا من أفراد وقيادات الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية، وفي عام 2020 قررت السلطات إدراج عدد آخر من قيادات الإخوان وجماعات أخرى وغيرهم في تلك القوائم.

ووفق آخر تحديث لقوائم "الإرهابيين والكيانات الإرهابية" نشرته وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بتاريخ 20 فبراير/شباط الماضي، فقد بلغ عدد المدرجين 7033 شخصا بالإضافة إلى 8 جماعات.

ويضع قانون الإدراج على قوائم الإرهاب مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابيا أو الجماعة إرهابية، مع إمكانية تكراره، ويترتب عليه إجراءات، بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال.