لم توقف السخرية من الوزير.. الأوقاف المصرية تتراجع عن حظر صلاة التهجد بالمساجد

القاهرة- بعد موجة انتقادات واسعة، تراجعت وزارة الأوقاف المصرية جزئيا عن قرارها بحظر صلاة التهجد في المساجد خلال الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وأعلنت الوزارة -في بيان لها مساء أمس الاثنين- فتح جميع المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، والتي بها أئمة معينون من وزارة الأوقاف، أمام المصلين في صلاة التهجد، وذلك بداية من ليلة 27 رمضان، حتى نهاية الشهر الفضيل.

لكن الوزارة قررت الاستمرار في عدم السماح بالاعتكاف، وقالت إن ذلك يأتي بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، "آملين أن يأتي رمضان القادم بإذن الله تعالى وقد رفعت كل القيود عن المساجد وغيرها من جميع مفاصل الحياة"، حسب البيان.

ومؤخرًا أعلنت وزارة الأوقاف -في بيان- ضوابط جديدة بشأن صلاة عيد الفطر، حيث منعتها في الساحات وجعلتها في المساجد الكبرى بخطبة موحدة لا تزيد مدتها على 10 دقائق، مع تهديدات بالفصل والعقاب لمن يخالف هذه الضوابط، ونشرت رئاسة مجلس الوزراء هذا البيان.

وزارة الصحة أم غضب المصريين؟

وأوضح بيان وزارة الأوقاف أن القرار الجديد جاء بناء على موافقة لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، وموافقة وزارة الصحة وجميع الجهات الممثلة في اللجنة، حرصا منها على تهيئة الأجواء الإيمانية في الشهر الكريم.

في المقابل، رأى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن القرار جاء تحت ضغط الهجوم الشديد الذي تعرضت له الوزارة، خاصة مع تداول صور مفتشي الوزارة في أثناء مرورهم على المساجد ليلا للتأكد من إغلاقها وعدم إقامة صلاة التهجد أو الاعتكاف.

وتساءل بعضهم ساخرا عن السر وراء تراجع فيروس كورونا المفاجئ عن مهاجمة رواد المساجد في صلاة التهجد، وزعم بعضهم ساخرا أن الفيروس قد أعلن أنه في إجازة بدءا من 27 رمضان وحتى عيد الفطر.

فرضية التراجع تحت ضغط غضب المصريين عززها البيان الذي أصدرته الوزارة قبل ساعات قليلة من قرار فتح المساجد، الذي قالت فيه إن قرار منع التهجد والاعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان "لم يكن قرارا فرديا أو اعتباطيا"، وإنما كان قرارا مؤسسيا وبرؤية مشتركة دينية وصحية، ثم أعلنت بعدها بساعات قرارا معاكسا.

💥 خبر عاجل:

فتح المساجد في صلاة التهجد من الأربعاء ليلة 27 رمضان حتى آخر الشهر.

لتعلموا أن أصواتكم ودعواتكم لم تذهب هدرًا

فاللهم تقبل ممن أنكر المنكر وأمر بالمعروف

واخذل من صد عن سبيلك وأخزه في الدارين. — هيثم الحويني (@HaithamAlheweny) April 25, 2022

تلقى فضيلة الشيخ الدوك مختار جمعه إتصالا هاتفيا من فيرس كورونا والذي أكد فيه الفيرس لفضيلته أن الفيرس وأخواته وحبايبه وجميع عائلات كورونا أجازة من يوم 27 رمضان وحتى اجازة عيد الفطر كمان 😂😂 https://t.co/ot7ThyHf06 — 👷 م : ناصر جلال 👷 🇦🇹🏹🇦🇹 (@12zre) April 26, 2022

طب بما إنك يا عمو #وزير_الأوقاف منعت التهجد و الإعتكاف في المساجد بسبب التجمعات

نفهم من كده ان كورونا هتختفي في الفترة من 27 لنهاية رمضان و بعدين ترجع في صلاة العيد 🤔🙂؟!؟!؟!؟!!!!

صحيح هم يضحك 🤦😂😂😂😂 https://t.co/MAyzkrEb0W — Zeinab M.Nageb🇵🇸🇪🇬 (@NagebZeinab) April 26, 2022

تواصل الانتقادات

التراجع عن قرار منع صلاة التهجد لم يكن كافيا لإيقاف سيل الانتقادات الموجهة لوزير الأوقاف المصري، إذ استمر عدد من رواد مواقع التواصل في الهجوم عليه والمطالبة برحيله، بغض النظر عن القرار.

وأبدى عدد منهم سعادة بالتراجع عن قرار المنع، وعودة المصلين إلى المساجد، وقال بعضهم إن قرار المنع كان غير مبرر، ومبنيا على أمور من وحي خيال المسؤولين، مطالبين بالتراجع أيضا عن قرار منع إقامة صلاة العيد بالساحات.

وقال آخرون إن تراجع وزارة الأوقاف يدل على قوة مواقع التواصل وتأثير الرأي العام في القرارات الحكومية، في حين شكر آخرون من وصفوهم بالأشخاص العقلاء في النظام الذين يقدرون عواقب القرارات الخاطئة.

هل تعلم أن مختار جمعة ، وزير أوقاف العسكر، كان من مؤيدي ثورة يناير عندما انتصرت ، ويلقي قصائد المديح في ثورة ليبيا وتونس وبسالة ثوار سوريا ، وينتقد العسكر وحكام السعودية ، ويتغنى بالرئيس التركي اردوغان ، مختار جمعة هو النسخة الدينية لإبراهيم عيسى : فلسفة العوم مع الموجة الرايجة ! — جمال سلطان (@GamalSultan1) April 26, 2022

لم يكن قرار منع التهجد والتضييق على صلاة العيد بناء على أوهام #مختار_جمعة بل وفق قرارات من السلطات الأمنية وبمعرفة #السيسي شخصيًا

لا أبرئ وزير الأوقاف فهو سيئ بل أضع النقاط على الحروف #مصر https://t.co/iyWPtjNCeq — سمير العركى (@s_alaraki) April 25, 2022

من متابعتى لقرارات وزير الأوقاف،

أستطيع القول :

بأن أغلبها قد جانبه التوفيق فيها،

بل وكان ضررها أكثر من نفعها

ولذلك،أوصى بحل وزارة الأوقاف

وضم إدارة الأوقاف الأهلية إلى رئاسة الوزراء

أما المساجد والدعاة فتلحق بمشيخةالأزهر

فلازال فى المؤسسة بقية حكمة وخير نرجوه

والله المستعان. — عبود الزمر (@aboudalzumar) April 25, 2022

ما فعله وزير الأوقاف مختار جمعة من السماح لإقامة التهجد في المساجد بدأءا من ليلة ٢٧ من #رمضان لهو دليل إدانة على منعه أداء نفس الصلاة من بداية وقتها،لأن حجته في عدم إقامتها انتفت،فكيف يكون مبرره سبعة ايام بين المنع والاباحة،وحري به أن يقدم استقالته غير مأسوف عليه #ليله_القدر — منتصر عمران (@ZAL8EJ2Hq65RqvU) April 26, 2022

في المقابل، دافع عدد من الدعاة عن وزير الأوقاف في مواجهة الهجوم الذي يتعرض له. وقبل قرار التراجع، شن بعضهم هجوما مضادا على منتقدي الوزير، منهم الداعية مبروك عطية، الذي اتهم منتقدي القرار بالبحث عن "الترند"، والفتنة وإشعال الأمور، وأقسم أن أغلب هؤلاء لا يصلون أصلا، حسب قوله.

كما أكد الداعية أحمد كريمة أن وزارة الأوقاف لها ولاية على تنظيم الأعمال في المساجد، وتعمل بالتنسيق مع لجنة إدارة الأوبئة في مجلس الوزراء، وكرر الاتهام ذاته للمعترضين على منع التهجد والاعتكاف بأنهم لا يتهجدون ولا يعتكفون أصلا، على حد قوله.