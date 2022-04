لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية إن شحنات الأسلحة الغربية التي تُسلم لأوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي، فيما قالت وسائل إعلام أميركية إن موسكو بدأت باستهداف خطوط إمداد الغرب لكييف بالأسلحة عقب وصول أنظمة مدفعية ثقيلة ودبابات.

من ناحية أخرى، وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا تصريح نظيره الروسي سيرغي لافروف التي حذر فيها من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة بأنها استشعار من موسكو بالهزيمة في حربها على أوكرانيا.

وبالتوازي مع المعارك المستمرة على عدة جبهات في الشرق والجنوب، تعرّضت مدن أوكرانية لقصف صاروخي كانت من بين أهدافه محطات للسكة الحديدية وأخرى لتخزين الوقود في المناطق الشرقية، وفقا للسلطات الأوكرانية.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ62 من هذه الحرب:

منذ ساعة

انفصاليو دونيتسك: مقتل مدني في قصف أوكراني على حي بيتروفسكي جنوبي غرب مدينة دونيتسك.

منذ ساعتين

حاكم منطقة بيلغورود: قصف على قرية غولوفتشينو الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

منذ ساعتين

الاستخبارات البريطانية:

منذ ساعتين

وزير الخارجية الأوكراني لأسوشيتد برس:

منذ 3 ساعات

وسائل إعلام روسية عن رئيس البرلمان الأوكراني: أوكرانيا لن تغير في دستورها البنود الخاصة بنيتها الانضمام للناتو.

منذ 3 ساعات

"سي إن إن" عن الإدارة العسكرية في كييف: حظر تجوال ليلي سيدخل حيز التنفيذ بالعاصمة هذا الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة بسبب استفزازات روسيا.

منذ 3 ساعات

حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف: قرية جولوفتشينو التابعة للمنطقة تعرضت لنيران أوكرانية صباح اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن تدمير عدة مبان.

منذ 4 ساعات

البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي جاك سوليفان بحث مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا حرب روسيا على أوكرانيا، والحاجة إلى دعم الأوكرانيين.

منذ 6 ساعات

مجلة "بوليتيكو" الأميركية:

منذ 6 ساعات

وكالة الأنباء الألمانية: شركة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة عرضت بيع 88 دبابة قتالية مستعملة من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا عقب مواقفة السلطات الألمانية.

منذ 9 ساعات

وزارة الخارجية الروسية: الأسلحة الغربية التي تتسلمها أوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي.

منذ 10 ساعات

وزير الخارجية الأوكراني:

Russia loses last hope to scare the world off supporting Ukraine. Thus the talk of a ‘real’ danger of WWIII. This only means Moscow senses defeat in Ukraine. Therefore, the world must double down on supporting Ukraine so that we prevail and safeguard European and global security.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 25, 2022