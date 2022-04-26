لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية إن شحنات الأسلحة الغربية التي تُسلم لأوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي، فيما قالت وسائل إعلام أميركية إن موسكو بدأت باستهداف خطوط إمداد الغرب لكييف بالأسلحة عقب وصول أنظمة مدفعية ثقيلة ودبابات.

من ناحية أخرى، وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا تصريح نظيره الروسي سيرغي لافروف التي حذر فيها من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة بأنها استشعار من موسكو بالهزيمة في حربها على أوكرانيا.

وبالتوازي مع المعارك المستمرة على عدة جبهات في الشرق والجنوب، تعرّضت مدن أوكرانية لقصف صاروخي كانت من بين أهدافه محطات للسكة الحديدية وأخرى لتخزين الوقود في المناطق الشرقية، وفقا للسلطات الأوكرانية.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ62 من هذه الحرب:

منذ ساعة

انفصاليو دونيتسك: مقتل مدني في قصف أوكراني على حي بيتروفسكي جنوبي غرب مدينة دونيتسك.

منذ ساعتين

حاكم منطقة بيلغورود: قصف على قرية غولوفتشينو الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

منذ ساعتين

الاستخبارات البريطانية:

القوات الروسية تحاول على الأرجح تطويق المواقع الأوكرانية شديدة التحصين شرقي أوكرانيا.

القوات الروسية تسيطر على مدينة كريمينا وتحاول التقدم نحو مدينتي سلوفينسك وكراماتورسك.

منذ ساعتين

وزير الخارجية الأوكراني لأسوشيتد برس:

على غوتيريش الضغط على روسيا من أجل إخلاء ميناء ماريوبول المحاصر.

لا أعتقد أن روسيا مستعدة لمفاوضات جادة وإيجاد حلول للأزمة.





منذ 3 ساعات

وسائل إعلام روسية عن رئيس البرلمان الأوكراني: أوكرانيا لن تغير في دستورها البنود الخاصة بنيتها الانضمام للناتو.

منذ 3 ساعات

"سي إن إن" عن الإدارة العسكرية في كييف: حظر تجوال ليلي سيدخل حيز التنفيذ بالعاصمة هذا الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة بسبب استفزازات روسيا.

منذ 3 ساعات

حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف: قرية جولوفتشينو التابعة للمنطقة تعرضت لنيران أوكرانية صباح اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن تدمير عدة مبان.

منذ 4 ساعات

البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي جاك سوليفان بحث مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا حرب روسيا على أوكرانيا، والحاجة إلى دعم الأوكرانيين.

منذ 6 ساعات

مجلة "بوليتيكو" الأميركية:

روسيا بدأت مهاجمة خطوط شحن الأسلحة الأميركية والغربية عموما في وسط أوكرانيا وغربها مع بدء الهجوم الروسي على منطقة دونباس.

روسيا قصفت، أمس الاثنين، بالصواريخ 5 منشآت للسكك الحديدية تستخدم لنقل الإمدادات العسكرية الحيوية إلى أوكرانيا.

هجمات روسيا على خطوط الإمداد بدأت مع وصول أنظمة المدفعية الثقيلة والدبابات والمدرعات إلى أوكرانيا.

البنتاغون سرّع خلال الأسبوعين الماضيين وتيرة تسليم شحنات أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا بحرا وجوا بقيمة مليار دولار.





منذ 6 ساعات

وكالة الأنباء الألمانية: شركة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة عرضت بيع 88 دبابة قتالية مستعملة من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا عقب مواقفة السلطات الألمانية.

منذ 9 ساعات

وزارة الخارجية الروسية: الأسلحة الغربية التي تتسلمها أوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي.

منذ 10 ساعات

وزير الخارجية الأوكراني:

روسيا تتحدث عن خطر وقوع حرب عالمية ثالثة، لأنها فقدت الأمل في تخويف العالم من دعمنا.

التصريحات الروسية عن حرب عالمية ثالثة تعني أن موسكو تستشعر الهزيمة في أوكرانيا.

Russia loses last hope to scare the world off supporting Ukraine. Thus the talk of a ‘real’ danger of WWIII. This only means Moscow senses defeat in Ukraine. Therefore, the world must double down on supporting Ukraine so that we prevail and safeguard European and global security. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 25, 2022

منذ 10 ساعات

القوات الجوية الأوكرانية: استهدفنا خلال اليوم (الاثنين) 3 مقاتلات روسية، و3 صواريخ كروز، و4 طائرات مسيرة.

وزيرة الخارجية البريطانية: