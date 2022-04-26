يعتقد بعض الخبراء أن موجات الهجرة غير النظامية من شواطئ طرابلس نحو قبرص وأوروبا ظاهرة لمشكلة مركبة، لا يمكن اختزالها ببُعد واحد؛ فلا هو الجغرافيا ولا الفقر ولا الاستقطابات السياسية والطائفية ولا الأمنية، بل خليط من كل ذلك.

بيروت – في كتابه "طرابلس ساحة الله وميناء الحداثة" يقول الباحث والكاتب اللبناني محمد أبي سمرا "إن الحروب في لبنان حاضرة في ظلال الحوادث الطرابلسية ومشاهدها، بقدر ما هي طرابلس مسرح من مسارح الحروب الملبننة، وتجلٍّ من تجلياتها، ومتصلة بها اتصال السوائل في الأوعية المتصلة".

ويبدو التوصيف ترميزا لحالة طرابلس شمالي لبنان؛ فهي تعيش اضطرابات لا تهدأ منذ نشأة لبنان الكبير، وتتجلى أشكال تناقضاتها في أنها مدينة هائمة بفقرها المدقع مقابل ثراء قادتها التاريخيين والحاليين، وتميّزها بموارد ومرافق إستراتيجية مشلولة ومعطلة.

وتحمل لقب "عاصمة لبنان الثانية"، لكنها طرفية لدرجة يراها كثيرون كريف للبنان المركزي. وفي طرابلس يتكثف الحضور الأمني، لكن الأحداث المتقطعة على مر التاريخ وفي الحاضر تكشف هشاشة أمنها، إذ تبحر مئات من أسرها منذ عامين على "عبّارات الموت" بحثا عن حياة أخرى، حتى لو كلفهم ذلك الغرق قبل الوصول إلى أوروبا ليكونوا لاجئين هناك.

ويرى خبراء وباحثون بتركيبة المجتمع اللبناني أن ما تعيشه طرابلس اختزال لانحلال الدولة في لبنان عموما، كونه يبدأ من أكثر المناطق ضعفا وهشاشة، وذلك ما قد يجعل أحداثها الاستثنائية مسألة طبيعية.

وبينما يسلط غرق قارب الهجرة غير النظامية الضوء على طرابلس واضطراباتها، وقد أودى بحياة العشرات في البحر قبالة شاطئها ليل السبت، تحاور الجزيرة نت كلا من محمد أبي سمرا والباحث والخبير في الفقر وسياسات التنمية أديب نعمة لتفكيك واقع هذه المدينة، خصوصا أن قصة القارب -وما زال عشرات ركابه مفقودين في البحر- مأساة تتجاوز ظاهرة الهجرة غير النظامية المستشرية في لبنان وتحديدا في الشمال إلى قصة مدينة أضحى التهميش فيها فعلا متماديا منذ عقود.

أبعد من القارب

يجد أديب نعمة أن موجات الهجرة غير النظامية من شواطئ طرابلس نحو قبرص وأوروبا يُذكّر وإن بسياق مختلف بموجات التجنيد في المدينة، وتحديدا بعد الحرب في سوريا، وما تبعها من تنميطها كمدينة متطرفة، والواقع أن كليهما ظاهرة لمشكلة مركبة، لها بعد سياسي واجتماعي وأمني.

لذا، فإن "خصوصية طرابلس لا يمكن اختزالها ببُعد واحد، فلا هو الجغرافيا ولا الفقر ولا الاستقطابات السياسية والطائفية ولا الأمنية، بل خليط من كل هذا" كما يقول نعمة.

ويجد أبي سمرا أن الهجرة غير النظامية أضحت مسألة طبيعية في لبنان، كنتيجة لانهياره التاريخي. وفي حين تلجأ الفئات الوسطى والمتعلمة في لبنان إلى الهجرة النظامية، فإن الفقراء، تحديدا في مدينة مثل طرابلس، حيث يتكثف حضور الفئات المهمشة والمحطمة، يبحرون بهذا الطريق الخطير، كخيار وحيد، للخروج نهائيا من لبنان، واستلهاما من موجات الهجرة المتصاعدة التي جعلت منذ نحو 10 سنوات المياه الإقليمية للشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا أشبه بمقابر للمهاجرين غير النظاميين.

لذا، يحمّل الهاربون مسؤولية حياتهم في البحر للسلطات الكثيرة والمتضاربة في لبنان، وفق أبي سمرا، تخفيفا من وطأة آلامهم.

وهنا، يذهب أديب نعمة نحو تفكيك بعض الاعتقادات حول طرابلس، رافضا اختزالها بمعادلة أفقر مدينة على حوض المتوسط، وفيها أكثر أثرياء لبنان، فيقول "يوجد مدن أفقر من طرابلس مثل غزة، وأثرياؤها على قائمة فوربس هم فقط الأخوان نجيب ميقاتي وطه ميقاتي، في حين يوجد أثرياء نافذون كثر في مناطق لبنانية أخرى".

لكن، خلف هذه المعادلة، وفق نعمة، ثمة عوامل أخرى شديدة التأثير، من بعضها:

تصوير طرابلس كمدينة مهمشة ومهملة يعدّ أحد العناصر في تكوين صورة لدى أبنائها عن مدينتهم وأمام الآخرين، على نحو عزز خطاب المظلومية، في ظل تسويقها كمدينة تستحق الشفقة.

الإحساس بالتهميش والتمييز فعل ممتد منذ نحو 40 عاما، فالتعاطي معها يتّسم بالنظر إليها على أنها مدينة طرفية، غير مؤثرة في الجسم السياسي اللبناني، وتحديدا بعد اتفاق الطائف (1990).

تعرض طرابلس لتفتت اجتماعي موصوف؛ فقبل الحرب الأهلية كان أهلها نقابيين ويعملون بالآلاف في المصانع والحرف والنسيج، ثم تحوّلوا إلى عمال هامشيين مياومين يعملون في قطاعات غير مهيكلة، وهذا تغيير اجتماعي خطير له تداعيات على السياسة والأمن، لأنه أدى إلى تبدل جوهري في التكوين الاجتماعي للمدينة.

ويضيف إليها محمد أبي سمرا بعض النقاط، معتبرا أن فقر طرابلس، بصرف النظر عن أثريائها، له أسبابه العميقة والمتجذرة في التاريخ، وقد ولّد شعورا لا متناهيا بالحاجة إلى الإنقاذ.

وقال الكاتب إن طرابلس عبارة عن تكتلات لفئات معظمها فقيرة، وهائمة غير مدركة لحاضرها ومستقبلها، لأن فقر طرابلس مسألة تاريخية بحتة.

وسبب ذلك برأيه أن كل طائفة في لبنان لديها مصادر وطرق وتكتلات وقدرة على تنظيم حياتها، وهو ما عجزت عنه طرابلس على مر التاريخ، فبقيت متروكة لقدرها الهامشي، واتّسم التعاطي معها بالنظر إليها على أنها صندوق لأصوات الناخبين فحسب، ولم تشملها بـ"عدالة" طريقة توزيع السلطة والغنائم في لبنان.

أما ما تسبّب بالتدمير الممنهج لطرابلس، وفق أبي سمرا، فهو عهد الوصاية السورية واحتلال قوات الردع السورية (1976-2005) للمدينة، في خضم الحرب الأهلية وصراعات المنظمات الفلسطينية في لبنان.

ومنذ تلك الوصاية، وما قبلها وبعدها، "أضحى التعاطي الأمني مع طرابلس، بصورته الفظة، ملازما لتراثها وواقعها، وقابله صراع بين شعور الفخر بتراث عريق، وشعور راهن بالتمييز والاضطهاد والتهميش".

المسار التاريخي

يربط كل من أبي سمرا ونعمة الإشكالات التي تتكثف في طرابلس، سياسيا واقتصاديا وأمنيا وثقافيا، بالمسار التاريخي لتشكل لبنان ونظامه، على قاعدة أن انضمام طرابلس إلى لبنان، منذ أربعينيات القرن الماضي، كان بمنزلة انفصال قسري عن سورية التي جسّدت العمق الجغرافي والاقتصادي والسياسي لهذه المدينة المعروفة بـ"طرابلس الشام" ليس فقط لتمييزها عن طرابلس الغرب، بل من منطلق الهوية لارتباطها المتجذر بسوريا.

ويعتقد محمد أبي سمرا أن هذه مسألة مزمنة، من أيام الانتداب الفرنسي والسلطنة العثمانية، إذ لدى طرابلس شعور بأنها كانت مدينة إسلامية قوية وكبيرة وقادرة، ثم خسرت ذاتها بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية على نحو مأساوي، وجاء ضمّها إلى لبنان بعد الاعتقاد أنها مركز ولاية ولديها نفوذ وقدرة اقتصادية على الساحل المتوسط، فرافقتها الهزيمة والخسارة على مدار التاريخ حتى اليوم.

ومن المسائل المزمنة الأخرى، حسب أبي سمرا، أن صالون الحياة السياسية في لبنان لم يكن يوما في طرابلس، ولو بشكل مؤقت، رغم أهميتها، وبقي في بيروت حصرا.

وهو ما تجلى برأيه في تعاطي قياداتها السنّية معها، وهم رؤساء حكومات، من أيام الراحلين رشيد كرامي ووالده عبد الحميد كرامي إلى أيام رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي، فقد كانت وجهتهم جميعا لإثبات حضورهم بيروت وليست طرابلس، على قاعدة أن دورهم وديناميته إنما يكتسبونه من العاصمة المركزية حيث التنوع الاجتماعي وصلتها بمراكز القرار العالمية وتحديدا بأوروبا.

قابله، حسب أبي سمرا، "غياب زعامة متماسكة في طرابلس قادرة على تنظيم حياة أبنائها وإضفاء الزخم عليها والحيوية، فلم يضطلعوا بدور في امتصاص شعور التمييز والتخلي".

وهنا، يذكر أديب نعمة أن نظام لبنان القائم منذ ما قبل الحرب على المركزية وإنماء العاصمة وجبل لبنان وتهميش الأطراف دفع إلى شلّ المرافق الأساسية في طرابلس، مثل المرفأ والمصفاة وسكة الحديد والمعرض.

وفي العقد الأخير، يذكّر نعمة بتصاعد جولات العنف بين منطقتي جبل محسن (ذات الغالبية العلوية) وباب التبانة (ذات الغالبية السنّية)، وأنه صدى للصراع السياسي الداخلي والإقليمي في سوريا، فكان أن تعطلت الحياة، وتفاقم التفتت المجتمعي والثقافي في طرابلس.

أما حاليا، فيرى نعمة أن تعليق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري عمله السياسي والانتخابي عمّق التفتت السياسي في طرابلس والشمال كما في بيروت وكل المدن ذات الغالبية السنّية.

وقال إن ما تختبره هذه المدينة هو تراكم للعنف السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، "علما بأن طرابلس والشمال عموما هما درب الإنقاذ الاقتصادي للبنان، ولا يمكن بناء اقتصاد منتج والتعافي من الانهيار من دونهما".