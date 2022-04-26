استشهد فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بأريحا وأصيب أربعة آخرون في موقعين مختلفين من الضفة الغربية، في حين دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى إجراء تحقيقات شاملة وشفافة في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء استشهاد الشاب أحمد إبراهيم عويدات (20 عاما) استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في رأسه، فجر اليوم في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، وتعرض أحدهم لإصابة خطيرة استشهد على إثرها، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن قوة خاصة إسرائيلية من المستعربين اقتحمت المخيم بمساندة جيش الاحتلال، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، وأصابت شابين بالأطراف السفلية، وثالث في رأسه.

كما أفادت أن شابين آخرين أصيبا برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عقب اقتحام قرية مسلية جنوب جنين.

وزارة الصحة : ارتقاء الشاب أحمد إبراهيم عويدات (20 عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر جنوب غرب أريحا فجر اليوم pic.twitter.com/gKPLlinWz7 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 26, 2022

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من جهة أخرى، حث المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، السلطات الإسرائيلية على إجراء تحقيقات شاملة وشفافة في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة.

وقال وينسلاند خلال إحاطة في مجلس الأمن الدولي إنه يجب محاسبة مرتكبي جميع أعمال العنف وتقديمهم بسرعة إلى العدالة. وأضاف "إنني مرعوب بشكل خاص من استمرار قتل وجرح الأطفال وأحث السلطات الإسرائيلية على إجراء تحقيقات شاملة وشفافة في جميع حالات الاستخدام المفرط المحتمل للقوة".

كما دعا المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاندد، إسرائيل إلى إنهاء هدم ممتلكات الفلسطينيين في القدس الشرقية والموافقة على خطط من شأنها أن تمكنهم من البناء بشكل قانوني وتلبية احتياجاتهم التنموية.

وبدوره، دعا المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني أو تزويده بوسائل الدفاع عن نفسه ضد العدوان الإسرائيلي. وأكد منصور أن بلاده تسعى إلى طريق سلمي نحو الحرية.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الطريق لإنهاء العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية يكون عبر احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأضاف الصفدي خلال تصريحات صحفية مشتركة مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبيرغ في عمان أن الحفاظ على التهدئة ووقف العنف أولوية للجميع.