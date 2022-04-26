بعد احتجازها 3 أشهر.. الحوثيون يفرجون عن سفينة إماراتية بوساطة عمانية

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مساء أمس الاثنين الإفراج عن سفينة شحن إماراتية بعد احتجازها 3 أشهر، وذلك إثر وساطة عمانية و"بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة".

وكانت الجماعة قد أعلنت في 3 يناير/كانون الثاني الماضي احتجاز سفينة الشحن الإماراتية "روابي" قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي البلاد، وقد اتهم التحالف الذي تقوده السعودية الحوثيين باختطافها، فيما نفوا بدورهم ذلك، مؤكدين أن السفينة كانت تمارس أعمالا عدائية.

وقال المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام -عبر حسابه في تويتر- إنه تم الإفراج عن طاقم السفينة الإماراتية "روابي" التي دخلت المياه الإقليمية اليمنية بطريقة غير قانونية.

وأوضح عبد السلام أن ذلك تم بناء على مساعٍ عمانية، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، دون أن يورد تفاصيل أكثر عن الوجهة المقبلة للسفينة.

وكشف أنه إضافة إلى ذلك تم نقل معتقل بريطاني كان يقوم بأنشطة مشبوهة، دون تفاصيل أكثر بشأنه وعن المكان الذي تم نقله إليه.

ولم تصدر عن الإمارات وسلطنة عمان تفاصيل بشأن ما ذكره المتحدث باسم جماعة الحوثي.

نازحون

على صعيد آخر، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أمس الاثنين نزوح أكثر من 33 ألف شخص في اليمن منذ مطلع العام 2022 حتى 23 أبريل/نيسان الجاري.

وأفادت المنظمة بأن معظم هؤلاء النازحين تشردوا جراء الصراع بمحافظات الحديدة (غرب) وتعز (جنوب غرب) والضالع (جنوب).

يشار إلى أن اليمن يشهد منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي، وبين الحوثيين المسيطرين على محافظات يمنية عدة -منها العاصمة صنعاء- منذ سبتمبر/أيلول 2014.