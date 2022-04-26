نقل مراسل الجزيرة عن مصادر أمنية أن 5 أشخاص -بينهم 3 صينيين- قتلوا جراء تفجير انتحاري نفذته امرأة ضد سيارة كانت تقل صينيين بالقرب من معهد صيني في جامعة كراتشي جنوبي باكستان اليوم الثلاثاء.

وذكرت المصادر أن من بين القتلى مدير المعهد الصيني للغات ومعلم ومعلمة صينيين.

وأعلن ما يعرف بجيش تحرير بلوشستان -عبر منصات التواصل الاجتماعي- مسؤوليته عن التفجير، ونشر صورة لمنفذة العملية.

وقال -في منشور عبر تليغرام- إنه يتبنى "الهجوم الانتحاري ضد الصينيين في كراتشي"، مشيرا إلى أنها أول عملية انتحارية تنفذها امرأة.

وتقول مصادر رسمية في باكستان إن جهات "معادية" تسعى لتخريب العلاقات الصينية الباكستانية، وإن من بين أنشطتها هجوم وقع قبل بضعة أشهر على حافلة تقل مهندسين صينيين يعملون في بناء سد داسو.

وتتعرض مؤسسات صينية بين الحين والآخر إلى هجمات يشنها الانفصاليون في مقاطعة بلوشستان، حيث تشارك بكين في مشاريع ضخمة للبنية التحتية في إطار "مبادرة الحزام والطريق".

ويحتج الانفصاليون على مشاريع التعدين والطاقة المربحة في المنطقة، إذ يرون أن السكان لا يستفيدون من هذه الاستثمارات.