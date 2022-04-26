الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تسلل وتهريب أسلحة من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه أحبط عملية تسلل وتهريب أسلحة وذخائر من لبنان، ونشر لقطات لما قال إنها محاولة تسلل لشابين عبر السياج الحدودي.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي -في حسابه على تويتر- إنه بعد رصد محاولة تسلل المشتبه بهما إلى داخل إسرائيل تمت دعوة قوات الأمن إلى المكان لتكتشف قطعتين من السلاح ونحو 100 قنبلة يدوية.

وأضاف أدرعي أن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل ضد أي محاولة للقيام بما وصفها بأعمال تخريبية أو تهريب على حدود لبنان.

תצפיות צה"ל זיהו אמש חשודים שהתקרבו לגדר מגבול לבנון לשטח ישראל במרחב החטיבה המרחבית 769.

לוחמי צה"ל ושוטרי יג"ל (יחידת גבול לבנון) הוזנקו למרחב ואיתרו שני כלי נשק וכמאה רימוני יד >> pic.twitter.com/dnL8H0LvB2 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 26, 2022

وتأتي محاولة التسلل والتهريب التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي بعد يومين من إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه منطقة استيطانية إسرائيلية في الجليل الغربي.

ورد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي استهدف منطقة يقول إن الصاروخين أطلقا منا، متهما تنظيمات فلسطينية في مخيمات بجنوب لبنان بالوقوف وراء الهجوم الصاروخي.