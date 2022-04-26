سياسة|لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تسلل وتهريب أسلحة من لبنان

Israeli soldiers walk next to the Israel-Lebanon border near Shtula
جنود إسرائيليون يسيرون بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان (رويترز)
26/4/2022

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه أحبط عملية تسلل وتهريب أسلحة وذخائر من لبنان، ونشر لقطات لما قال إنها محاولة تسلل لشابين عبر السياج الحدودي.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي -في حسابه على تويتر- إنه بعد رصد محاولة تسلل المشتبه بهما إلى داخل إسرائيل تمت دعوة قوات الأمن إلى المكان لتكتشف قطعتين من السلاح ونحو 100 قنبلة يدوية.

وأضاف أدرعي أن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل ضد أي محاولة للقيام بما وصفها بأعمال تخريبية أو تهريب على حدود لبنان.

وتأتي محاولة التسلل والتهريب التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي بعد يومين من إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه منطقة استيطانية إسرائيلية في الجليل الغربي.

ورد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي استهدف منطقة يقول إن الصاروخين أطلقا منا، متهما تنظيمات فلسطينية في مخيمات بجنوب لبنان بالوقوف وراء الهجوم الصاروخي.

المصدر : وكالات + وكالة سند